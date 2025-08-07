Η δικαιοσύνη στην Αργεντινή άσκησε ποινική δίωξη σε 37χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία και τον διαμελισμό πέντε ανθρώπων, σε εγκλήματα που φέρεται να διέπραξε στο σπίτι του, όλα ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας στην επαρχία Χουχούι, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος και αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για «ανθρωποκτονίες» κατά συρροή «με επιβαρυντικές περιστάσεις», καθώς φέρεται να ενήργησε με «ιδιάζουσα βαναυσότητα», σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση στο Γαλλικό Πρακτορείο την Τρίτη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και βρίσκεται στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης.

🚨 Jujuy: detuvieron a un presunto asesino serial



Habría asesinado a 5 personas en situación de calle



📺 Sumate al vivo por #C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/jVGiNhcIdH — C5N (@C5N) August 4, 2025

Η έρευνα αφορά δολοφονίες τουλάχιστον πέντε ανθρώπων που είχαν εξαφανιστεί. Έπειτα από αναλύσεις υλικού προερχόμενου από συστήματα παρακολούθησης, επικεντρώθηκε στο σπίτι του φερόμενου ως δράστη, όπου εντοπίστηκαν «οστά, αίμα, κομματάκια δέρματος» και ακόμη «ανθρώπινη μύτη», εξήγησε στο AFP ο γενικός εισαγγελέας στη Χουχούι, Σέρχιο Λέγιο Σάντσες.

Στο ακίνητο που ερευνήθηκε, έφηβος 16 ετών, που παρουσιάστηκε ως ανιψιός του ιδιοκτήτη, φέρεται να είπε σε αστυνομικούς «θέλω να μιλήσω, θέλω να πω τι έγινε», σύμφωνα με τον εισαγγελέα που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση, τον Γκιγιέρμο Μπέγιερ, που μίλησε στο μέσο ενημέρωσης A24.

Detuvieron al presunto asesino serial en Jujuy: hallaron huesos y piel humana en su casa



👉Matías Jurado, de 37 años, está acusado de asesinar al menos a 5 hombres y ocultar los restos en su vivienda

Su sobrino, de 16 años, declaró que los descuartizaba y los enterraba o quemaba pic.twitter.com/fAeIgxR0gE August 5, 2025

Ανέφερε πως ο θείος του «έβγαινε τις Παρασκευές μετά το μεσημέρι κι επέστρεφε το βράδυ με διάφορους ανθρώπους. Κατά τα φαινόμενα τους πρόσφερε δουλειά και κατόπιν τους προσκαλούσε να πιούν κάτι στο σπίτι του».

«Έφευγα επειδή ήξερα ότι (…) γίνονταν άσχημα πράγματα. Τους ξυλοκοπούσε, τους σκότωνε, τους έκοβε κομμάτια, τους έκαιγε και τους πέταγε έξω μέσα σε σακούλες σκουπιδιών», είπε το παιδί.

Κατά τον Λέγιο Σάντσες, τα θύματα «ήταν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άστεγοι, περιφερόμενοι στους δρόμους» και στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε αυτό το στάδιο στην «ανάλυση των υποτιθέμενων ανθρώπινων υπολειμμάτων» και στη «συγκέντρωση βιολογικού υλικού από συγγενείς των αγνοουμένων για να γίνουν συγκρίσεις» DNA, εξήγησε ο γενικός εισαγγελέας.

