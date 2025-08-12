Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν το πρωί της Δευτέρας στο Μάουντ Πλέαζαντ της Νότιας Καρολίνας, όταν κεραυνός, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής, χτύπησε μετασχηματιστή σε αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και φλόγες.

Το περιστατικό, που κατέγραψε κάμερα περιπολικού, προκάλεσε υπερφόρτωση καλωδίων, με αποτέλεσμα αλλεπάλληλες εκρήξεις και σπινθήρες να πέφτουν στο οδόστρωμα. Πυκνός μαύρος καπνός σκέπασε τον δρόμο, τα φανάρια τέθηκαν εκτός λειτουργίας για περίπου τρεις ώρες, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος στην περιοχή.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η πτώση του κεραυνού συνέπεσε με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για την Τροπική Καταιγίδα Erin, η οποία σχηματίστηκε την ίδια ημέρα και ενδέχεται να εξελιχθεί στον πρώτο τυφώνα της φετινής σεζόν στον Ατλαντικό.

in.gr