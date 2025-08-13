Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο έως 2.500 λιρών, αφού παραδέχθηκε ότι δεν είχε την απαραίτητη άδεια αλιείας κατά το ψάρεμα που έκανε την περασμένη εβδομάδα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Οι δύο αξιωματούχοι φωτογραφήθηκαν να ψαρεύουν στη λίμνη της εξοχικής κατοικίας του ΥΠΕΞ στο Chevening House, στο Κεντ, πριν από διμερή συνάντηση, στο πλαίσιο των εργασιακών διακοπών του Βανς στη Βρετανία. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αστειεύτηκε στις κάμερες ότι, ενώ τα τρία παιδιά του είχαν πιάσει ψάρια, ο Λάμι δεν είχε καταφέρει να πιάσει κανένα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλοι οι αλιείς υποχρεούνται να διαθέτουν έγκυρη άδεια αλιείας με καλάμι, ακόμη και αν ψαρεύουν σε ιδιωτική γη και ανεξάρτητα από το αν πιάνουν ψάρια. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 2.500 λιρών.

Το γραφείο του Λάμι παραδέχθηκε την παράλειψη, αναφέροντας ότι ο ΥΠΕΞ επικοινώνησε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και προχώρησε στην αγορά της απαιτούμενης άδειας μόλις ενημερώθηκε για το λάθος. Δεν έγινε σαφές αν εκδόθηκε άδεια και για τον Βανς.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος βρίσκεται στη Βρετανία με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους, περνώντας μέρος των διακοπών τους στο Κοτσγουόλντς, μετά τη διαμονή τους στο Chevening House.

cnn.gr / Γιάννης Κουτρουμπής