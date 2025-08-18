Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα έναν ισχυρισμό που έχει διατυπώσει πολλές φορές στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του: ότι κατάφερε να σταματήσει έξι πολέμους σε μόλις έξι μήνες. «Έχω σταματήσει έξι πολέμους σε έξι μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας το επίτευγμα ως προσωπικό κατόρθωμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο και τον Λευκό Οίκο, οι συγκρούσεις που «πάγωσαν» με την παρέμβασή του αφορούν:

Ισραήλ – Ιράν

Κονγκό – Ρουάντα

Καμπότζη – Ταϊλάνδη

Ινδία – Πακιστάν

Σερβία – Κόσοβο

Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν

Όπως επισημαίνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, ο Τραμπ άλλοτε εμπλέχθηκε άμεσα, άλλοτε αξιοποίησε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ ή λειτούργησε ως μεσολαβητής. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του απέχουν από το να θεωρηθούν απολύτως τεκμηριωμένοι.

Στις περιπτώσεις Ισραήλ–Ιράν και Καμπότζης–Ταϊλάνδης πράγματι υπήρξε παρέμβαση της Ουάσινγκτον που συνέβαλε σε κατάπαυση πυρός. Όμως η Ινδία διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε ξένη μεσολάβηση στη διαμάχη της με το Πακιστάν, υποβαθμίζοντας τον ρόλο που επικαλέστηκε ο Τραμπ.

Αντίστοιχα, οι συμφωνίες που επετεύχθησαν για Ρουάντα–Κονγκό και Αρμενία–Αζερμπαϊτζάν θεωρούνται επισφαλείς. Στην πρώτη περίπτωση, παρότι οι ηγέτες των δύο χωρών υπέγραψαν στην Ουάσινγκτον, η ειρήνη παραμένει μακρινός στόχος. Στη δεύτερη, η προεργασία είχε ήδη γίνει επί Μπάιντεν, ενώ τα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών εξακολουθούν να απειλούν τη συμφωνία.

Όσο για τη Σερβία και το Κόσοβο, υπήρξαν εντάσεις τον Ιούνιο, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ότι επρόκειτο για πολεμική σύρραξη που ο Τραμπ σταμάτησε.

Ο ισχυρισμός του πρώην προέδρου, λοιπόν, μπορεί να ενισχύει την εικόνα του στο εσωτερικό, ωστόσο στην πράξη περιλαμβάνει υπερβολές, ερμηνείες και αστερίσκους.

