Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (20 Αυγούστου), όταν άνδρας σε κατάσταση αμόκ έβαλε φωτιά σε γκισέ.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, οι Αρχές του αεροδρομίου έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον άνδρα να έχει ρίξει εύφλεκτο υγρό στον γκισέ του check-in και να έχει προκαλέσει ζημιές με ένα σφυρί. Το σημείο τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είναι υπήκοος Μάλι και μένει νόμιμα στην Ιταλία. Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και δεν διαθέτει ποινικό μητρώο. Μετά τη σύλληψή του, αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες για φθορά ξένης περιουσίας σε βαθμό κακουργήματος.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, η παρουσία καπνού κατέστησε αναγκαία την προσωρινή εκκένωση του τερματικού σταθμού για προληπτικούς λόγους. Στη συνέχεια ο χώρος καθαρίστηκε και αποκαταστάθηκε η ασφάλεια, με αποτέλεσμα η λειτουργία του αεροδρομίου να συνεχιστεί χωρίς σοβαρά προβλήματα για τις πτήσεις.

Δείτε βίντεο:

Αν και δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, η εικόνα του φλεγόμενου γκισέ και η αιφνίδια εκκένωση του χώρου προκάλεσαν έντονη ανησυχία σε επιβάτες και προσωπικό. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους έσπευσαν να καταγράψουν τις σκηνές με τα κινητά τους τηλέφωνα, με τα βίντεο να αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Un matto ha dato fuoco alla zona check in isola 4 di #Malpensa T1. Metà zona check in è chiusa in attesa che si possa ripristinare l'operatività in sicurezza.



Nel parliamo QUI SUL FORUM https://t.co/KETrbU0Q7Y#emergenza #milano #incendio #aeroporto pic.twitter.com/3BqcUSXP3M — Associazione Aeroporti Lombardi ✈️ (@aptlombardi) August 20, 2025

