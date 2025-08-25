Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν εκ νέου τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «κατασκευάζει κρίσεις» για να δικαιολογήσει την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς σε μεγάλες πόλεις υπό τη διοίκησή τους. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που επιμένει στην εφαρμογή του σκληρού προγράμματός του για την πάταξη της εγκληματικότητας και της μετανάστευσης, υποστηρίζει πως τα αστικά κέντρα που κυβερνούν Δημοκρατικοί μαστίζονται από παραβατικότητα.

Χθες Κυριακή, απείλησε να στείλει στρατεύματα στη Βαλτιμόρη, πρωτεύουσα της πολιτείας Μέριλαντ, όπου κυβερνήτης είναι Δημοκρατικός βετεράνος πολέμου. Ήδη, τον Ιούνιο είχαν αναπτυχθεί χιλιάδες μέλη της Εθνοφρουράς και πεζοναύτες στο Λος Άντζελες, ενώ από τις 12 Αυγούστου στρατιωτικά οχήματα σταθμεύουν στην Ουάσιγκτον, έξω από κεντρικούς σταθμούς και ιστορικά μνημεία.

Παράλληλα, ο Τραμπ απείλησε με αντίστοιχες κινήσεις σε Σικάγο και Νέα Υόρκη, τις δύο μεγαλύτερες μητροπόλεις των ΗΠΑ. Ωστόσο, η ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς αποτελεί αρμοδιότητα των πολιτειακών κυβερνητών και προβλέπεται μόνο σε περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές, κατόπιν έγκρισης από την τοπική ηγεσία.

Στη θεωρία, ο ρόλος τους δεν είναι να επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ταραχών ή διαδηλώσεων.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμιά νομική βάση, καμιά εξουσία, για να αποπειραθεί να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα στο Σικάγο», έδωσε τον τόνο στο CNN ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις.

We will not let corrupt Republicans gerrymander the congressional map.



And rig the midterm elections.



Stop. The. Steal. pic.twitter.com/82JzJsCHgi — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) August 24, 2025

«Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου και δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να παίζει με τις ζωές Αμερικανών, ούτε να κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής», είπε.

Από την πλευρά του ο δημοκρατικός κυβερνήτης στο Ιλινόι, ο Τζέι Μπι Πρίτσκερ, στην πολιτεία του οποίου βρίσκεται το Σικάγο, τόνισε μέσω X ότι «εδώ και καιρό συνεργαζόμαστε με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην πόλη, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, μια περίοδο συνώνυμη της δράσης κακοποιών σε διεθνές επίπεδο.

«Όμως δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», πρόσθεσε η μορφή αυτή του δημοκρατικού κόμματος.

Donald Trump's threat to bring the National Guard to Chicago isn't about safety — it's a test of the limits of his power and a trial run for a police state.



Illinois has long worked with federal law enforcement to tackle crime, but we won't let a dictator impose his will. pic.twitter.com/hmr0BSKCBf — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) August 23, 2025

Αυτός ο τελευταίος αντέδρασε στα μηνύματα «με δυσάρεστο και προκλητικό τόνο» άλλου δημοκρατικού, του κυβερνήτη της πολιτείας Μέριλαντ Γουές Μουρ.

Πρότεινε το Σάββατο το βράδυ μέσω X στον δισεκατομμυριούχο να κάνει «έναν περίπατο» στη Βαλτιμόρη για να αντικρουστούν «τα ψέματα για την πρόοδο που έχουμε κάνει ως προς την ασφάλεια στο Μέριλαντ».

«Έι Ντόναλντ, μπορούμε να σου βρούμε αμαξάκι του γκολφ αν αυτό διευκολύνει τα πράγματα. Κράτα με ενήμερο!» πρόσθεσε σαρκαστικά ο κυβερνήτης της πολιτείας κοντά στην Ουάσιγκτον, η πρωτεύουσα της οποίας, η Βαλτιμόρη, σημαντικό λιμάνι και σκηνικό της αστυνομικής τηλεοπτικής σειράς The Wire, θεωρείται επικίνδυνη.

President Bone Spurs will do anything to get out of walking – even if that means spouting off more lies about the progress we’re making on public safety in Maryland.



Hey Donald, we can get you a golf cart if that makes things easier. Just let my team know. — Wes Moore (@iamwesmoore) August 24, 2025

«Υποθέτω πως μιλάει για την εκτός ελέγχου, κυριαρχούμενη από την εγκληματικότητα Βαλτιμόρη; (…) Αν ο Γουές Μουρ χρειάζεται βοήθεια (…) τότε θα στείλω ‘τα στρατεύματα’, όπως γίνεται πολύ κοντά, στην Ουάσιγκτον, για να απαλλαγούμε από την εγκληματικότητα», αντέταξε μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Donald J. Trump Truth Social 08.24.25 10:12 AM EST pic.twitter.com/jcTchgHz7r — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 24, 2025

Ο Μουρ δήλωσε από την πλευρά του στο CNN και στο CBS News ότι «δεν θα εγκρίνει να χρησιμοποιηθεί η Εθνοφρουρά του Μέριλαντ» για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, καθώς αυτό θα ήταν «αντισυνταγματικό».

Όσο για το Σικάγο, η Washington Post έγραψε προχθές Σάββατο πως το Πεντάγωνο καταρτίζει εδώ κι εβδομάδες σχεδιασμούς για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, και εκεί επισήμως για να παταχθούν η εγκληματικότητα κι η μετανάστευση.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Την Παρασκευή, στο Οβάλ Γραφείο του, ο μεγιστάνας υποστήριξε πως «θαυμάσιες αφροαμερικανίδες λένε: ‘σας παρακαλούμε πρόεδρε Τραμπ, ελάτε στο Σικάγο’», αναγγέλλοντας πως η μεγαλούπολη αυτή, και η Νέα Υόρκη, οικονομική και πολιτιστική πρωτεύουσα, θα είναι «οι επόμενες» στη σειρά.

Στην Ουάσιγκτον έχουν πλέον αναπτυχθεί πάνω από 1.900 μέλη της Εθνοφρουράς –τα έστειλαν πολιτείες όπου κυβερνούν ρεπουμπλικάνοι– που προσεχώς θα φέρουν οπλισμό, καθώς και μέλη ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης, ιδίως της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), της αστυνομικής υπηρεσίας για τη μετανάστευση (ICE) και της δίωξης ναρκωτικών (DEA).

«Θα κάνουμε τις πόλεις μας ασφαλείς, πολύ ασφαλείς», επιμένει ο πρόεδρος Τραμπ.

