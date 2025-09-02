Το Αφγανιστάν θρηνεί μετά τον φονικό σεισμό 6 Ρίχτερ που έπληξε τις ανατολικές επαρχίες της χώρας, αφήνοντας πίσω του περισσότερους από 800 νεκρούς και περίπου 2.700 τραυματίες.

Ο επίσημος απολογισμός δεν έχει αλλάξει εδώ και πολλές ώρες. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες, καθώς τα σωστικά συνεργεία θα φτάνουν στα πιο απομακρυσμένα, ορεινά χωριά, όπου η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με ελικόπτερο.

Πέρα από το γεγονός ότι οι περιοχές είναι εξαιρετικά δύσβατες, οι διασώστες έχουν να αντιμετωπίσουν δρόμους που έχουν καταστραφεί από τις κατολισθήσεις, αλλά και συνεχείς μετασεισμούς.

Υπολογίζεται ότι εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια.

Ο σεισμός που ισοπέδωσε κοινότητες

Η δόνηση σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα) με επίκεντρο 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιομέτρων.

Η ισχύς του σεισμού, σε συνδυασμό με τους τουλάχιστον πέντε ισχυρούς μετασεισμούς, προκάλεσαν κατάρρευση ολόκληρων χωριών στις ορεινές επαρχίες Νανγκαρχάρ, Κουνάρ και Λαγκμάν.

Μαρτυρίες από τα συντρίμμια

Στην περιοχή Νουργκάλ της επαρχίας Κουνάρ, οι κάτοικοι μιλούν για ατέλειωτα δευτερόλεπτα τρόμου. «Σπίτια κατέρρευσαν πάνω σε γυναίκες και παιδιά», περιέγραψε ο 22χρονος Ζαφάρ Χαν Γκοτζάρ στο AFP.

Σε άλλα χωριά, όπως το Ουαντίρ και η Μαζάρ Νταρά, κάτοικοι έσκαβαν με γυμνά χέρια αναζητώντας αγνοούμενους, ενώ οικογένειες τύλιγαν τα σώματα θυμάτων σε λευκά σάβανα, σύμφωνα με το μουσουλμανικό τελετουργικό.

Επιχειρήσεις διάσωσης υπό αντίξοες συνθήκες

Από την Τζαλαλάμπαντ ελικόπτερα απογειώνονταν διαρκώς για να μεταφέρουν βοήθεια, διασώστες και τραυματίες.

Ωστόσο, δεκάδες χωριά παραμένουν απρόσιτα λόγω κατολισθήσεων που έχουν κλείσει τους δρόμους. «Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Διεθνής κινητοποίηση

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε την εκταμίευση 5 εκατ. δολαρίων από το ταμείο εκτάκτων αναγκών (CERF), ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης τόνισε ότι η πρόσβαση σε αρκετές περιοχές είναι εξαιρετικά δύσκολη. «Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε περαιτέρω υποστήριξη», ανέφερε ο ΟΗΕ.

Μια χώρα ευάλωτη στους σεισμούς

Το Αφγανιστάν, που βρίσκεται πάνω σε ενεργά ρήγματα της οροσειράς Χίντου Κους, πλήττεται συχνά από ισχυρές δονήσεις. Το 2023, στην επαρχία Χεράτ, σεισμός 6,3 Ρίχτερ είχε προκαλέσει πάνω από 1.500 θανάτους.

Το νέο πλήγμα βρίσκει τη χώρα αντιμέτωπη με μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, καθώς εκατομμύρια εκτοπισμένοι επιστρέφουν από το Πακιστάν και το Ιράν για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Το βαρύ κλίμα σκιάζει ολόκληρη τη χώρα. Στον αγώνα της εθνικής ομάδας κρίκετ του Αφγανιστάν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, σε μια σπάνια στιγμή εθνικής ενότητας μέσα στην τραγωδία.

