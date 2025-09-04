Η Ρωσία απέρριψε σήμερα τα αιτήματα της Ουκρανίας για εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο πιθανής διευθέτησης του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς τα «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τόνισε από το Βλαδιβοστόκ ότι η Μόσχα θεωρεί «απόλυτα απαράδεκτες» τις εγγυήσεις που ζητεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίες αναμένεται να συζητηθούν σε συνεδρίαση της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων». «Αυτές δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είναι εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε.

Η Ζαχάροβα ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να συζητήσει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος «υπό οποιοδήποτε σχήμα». Οι δηλώσεις της ήρθαν σε απάντηση αναφορών της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στους Financial Times, ότι καταρτίζονται «πολύ συγκεκριμένοι σχεδιασμοί» για τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία με συμμετοχή ευρωπαϊκών στρατευμάτων και τεχνική υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

«Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ξένη επέμβαση στην Ουκρανία, με οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, κατηγορώντας τη Δύση ότι υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, από την πλευρά του, απέρριψε επίσης τη Δευτέρα τα περί ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «πρόωρη».

Παράλληλα, η Ζαχάροβα διέψευσε κατηγορηματικά τις καταγγελίες της ΕΕ περί ρωσικών παρεμβολών στο σήμα GPS αεροσκάφους που μετέφερε την κ. φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία την Κυριακή. Μίλησε για «ψευδή πληροφορία» και «παράνοια».

