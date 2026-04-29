Η κριτική επιτροπή της Μπιενάλε Βενετίας 2026 ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να απονείμει βραβεία σε καλλιτέχνες που προέρχονται από χώρες των οποίων οι ηγέτες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μια τοποθέτηση που φαίνεται να στοχεύει έμμεσα τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Όπως γράφει ο Guardian, πενταμελής επιτροπή της διοργάνωσης δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη «στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συνεχίζοντας το όραμα που είχε διαμορφώσει η επιμελήτρια Κόγιο Κουό, η οποία είχε οριστεί να ηγηθεί της διοργάνωσης του 2026 πριν από τον θάνατό της πέρσι. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή ξεκαθάρισε ότι θα απέχει από την αξιολόγηση καλλιτεχνών που εκπροσωπούν χώρες των οποίων οι ηγέτες κατηγορούνται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή των νικητών των Χρυσών και Αργυρών Λεόντων ανάμεσα σε 110 καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη διοργάνωση, η οποία ανοίγει τις πύλες της στις 9 Μαΐου.

Η ανακοίνωση δεν κατονομάζει συγκεκριμένες χώρες. Ωστόσο, ο δήμαρχος της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουνιάρο, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η επιτροπή απέστειλε επιστολή στο δημοτικό συμβούλιο, στην οποία αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να απονείμει βραβεία σε καλλιτέχνες χωρών των οποίων οι κυβερνήσεις βρίσκονται υπό έρευνα από το ΔΠΔ. «Πρόκειται για μια ανεξάρτητη επιλογή, την οποία σεβόμαστε, όπως και το γεγονός ότι η Μπιενάλε είναι ανεξάρτητη ως προς την επιλογή των εθνικών περιπτέρων» ανέφερε.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με παιδιά στην Ουκρανία, καθώς και για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Οι διοργανωτές της Μπιενάλε έχουν δεχθεί έντονη κριτική για το γεγονός ότι επέτρεψαν στη Ρωσία να επαναλειτουργήσει το περίπτερό της στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 22 Νοεμβρίου. Η ανακοίνωση της επιτροπής, η οποία είχε οριστεί από την Κουό, δημοσιοποιήθηκε την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στους διοργανωτές, ενημερώνοντας πως προτίθεται να τερματίσει ή να αναστείλει επιχορήγηση ύψους €2 εκατ. προς την έκθεση λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας. Η Μπιενάλε έχει προθεσμία 30 ημερών για να απαντήσει.

Η ιταλική κυβέρνηση, με ακροδεξιό προσανατολισμό, έχει επίσης συγκρουστεί με τη διοργάνωση σχετικά με την επανένταξη της Ρωσίας, με τον Υπουργό Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι να δηλώνει ότι η απόφαση ελήφθη «αποκλειστικά και μόνο από το Ίδρυμα της Μπιενάλε, παρά την αντίθεση της ιταλικής κυβέρνησης».

Τον Φεβρουάριο του 2022, λίγες ημέρες μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Μπιενάλε αταδίκασε την επίθεση και απαγόρευσε την πρόσβαση στη διοργάνωση εκείνης της χρονιάς σε όσους συνδέονταν με το Κρεμλίνο. Αν και δεν απέκλεισε επίσημα τη Ρωσία από τη συμμετοχή, η χώρα απουσίασε από τις διοργανώσεις του 2022 και του 2024.

Τον Μάρτιο, Ουκρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι κάλεσαν τους διοργανωτές να επανεξετάσουν τη συμμετοχή της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι η Μπιενάλε δεν πρέπει να μετατραπεί σε «σκηνή εξωραϊσμού… εγκλημάτων πολέμου».

Πηγή: The Guardian