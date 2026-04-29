Η Κύπρος κατέγραψε 635 ανήλικους αιτούντες άσυλο το 2025, σε σύνολο 2.385 αιτήσεων για πρώτη φορά στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη και αφορούν τις ροές ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αναφέρει η Eurostat, το 2025 καταγράφηκαν 158.400 ανήλικοι αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά στις χώρες της ΕΕ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 23,7% του συνολικού αριθμού αιτήσεων ασύλου. Από αυτά τα άτομα, το 13,3% ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 3,8% του συνόλου των αιτούντων άσυλο.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα υψηλότερα ποσοστά ανηλίκων στο σύνολο των αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά καταγράφονται στην Αυστρία με 57,3%, στη Γερμανία με 44,9% και στη Φινλανδία με 31,2%.

Η Eurostat σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό των ασυνόδευτων ανηλίκων στο σύνολο των αιτούντων άσυλο κάτω των 18 ετών ήταν υψηλότερο στη Σλοβενία (78,6%), στη Λετονία (72,9%), στη Βουλγαρία (56,2%), στην Ολλανδία (49,8%) και στη Λιθουανία (47,1%).

Σε επίπεδο προέλευσης, το 39% των ανηλίκων αιτούντων άσυλο στην ΕΕ προερχόταν από ασιατικές χώρες, το 27,3% από αφρικανικές χώρες, το 18,2% από χώρες της αμερικανικής ηπείρου και το 13,9% από ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ.

Οι κυριότερες υπηκοότητες μεταξύ των ανήλικων αιτούντων άσυλο ήταν οι Αφγανοί με 16,9%, οι Σύροι με 13% και οι Βενεζουελανοί με 10,7%.

Όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους, οι Αφγανοί αποτελούν την πολυπληθέστερη υπηκοότητα με 12,3% του συνόλου, ενώ ακολουθούν οι Ερυθραίοι με 11,6% και οι Σύροι με 11,5%.

Σε σχέση με τις αποφάσεις ασύλου, η Eurostat αναφέρει ότι το 2025 εκδόθηκαν συνολικά 229.485 αποφάσεις για αιτήσεις ανηλίκων στην ΕΕ. Από αυτές, 201.900 ήταν πρωτοβάθμιες αποφάσεις και 27.585 τελικές αποφάσεις μετά από προσφυγή ή επανεξέταση.

Καθεστώς προστασίας χορηγήθηκε συνολικά σε 119.435 ανήλικους αιτούντες άσυλο στην ΕΕ, είτε σε πρώτο βαθμό είτε μετά από τελική απόφαση.

ΚΥΠΕ