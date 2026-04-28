Είναι κλειδί για τη λογοδοσία η χρήση των κονδυλίων της ΕΕ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και οι δαπάνες να σέβονται τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δήλωσε την Τρίτη η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μαριλένα Ραουνά, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, για τη σύσταση απαλλαγής της Επιτροπής για την υλοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για 2024.

Η κ. Ραουνά, εκπροσωπώντας το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι το Συμβούλιο, «συμμερίζεται τη μεγάλη σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής». «Είναι κλειδί για τη λογοδοσία η χρήση των κονδυλίων της ΕΕ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και οι δαπάνες να σέβονται τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, στις 17 Φεβρουαρίου, το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύστασή του για χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή, αναγνωρίζοντας παράλληλα τομείς που χρειάζονται βελτίωση, ορισμένοι από τους οποίους έχουν επίσης εντοπιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπε.

Συγκεκριμένα, η κ. Ραουνά δήλωσε ότι «το Συμβούλιο ανησυχεί για το γεγονός ότι για έκτο συνεχόμενο έτος, η γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δαπάνες είναι δυσμενής και το συνολικό ποσοστό σφάλματος εξακολουθεί να είναι πάνω από το όριο σημαντικότητας». Ταυτόχρονα, σημειώνεται βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, πρόσθεσε.

Η κ. Ραουνά επεσήμανε δύο στοιχεία της σύστασης του Συμβουλίου.

«Πρώτον, το Συμβούλιο χαιρετίζει το γεγονός ότι το 2024 το ποσοστό σφάλματος μειώθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να χορηγήσει απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2024, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες των αρχών διαχείρισης και ελέγχου, τόσο σε επίπεδο Επιτροπής όσο και σε επίπεδο κρατών μελών», είπε.

Προφανώς, συνέχισε, είναι απαραίτητες προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να συνεχίσουν να συνεργάζονται για την περαιτέρω μείωση του ποσοστού σφάλματος. «Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο ευθυγραμμίζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζοντας ότι, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του ποσοστού σφάλματος και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ορθή διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ, η απλούστερη, πιο διαφανής και πιο προβλέψιμη νομοθεσία και τα μέτρα εφαρμογής θα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, αυτό δεν πρέπει να σημαίνει μείωση των απαιτούμενων προτύπων για τη λογοδοσία», είπε.

Όσον αφορά τη διαφάνεια, η κ. Ραουνά δήλωσε ότι το Συμβούλιο «λυπάται για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην απόκτηση πρόσβασης σε έγγραφα από ορισμένους διεθνείς οργανισμούς, κάτι που, κατά συνέπεια επηρεάζει την ικανότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να διενεργεί τον έλεγχό του».

Η Υφυπουργός δήλωσε ότι το δεύτερο σημείο της σχετίζεται με το κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στον Μηχανισμό Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο, όπως είπε, «εξετάστηκε διεξοδικά από το Συμβούλιο».

«Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τα ευρήματα. Και εδώ, η απλούστευση και η διευκρίνιση των κανονισμών σχετικά με το μοντέλο απόδοσης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στην εκτέλεση των ελέγχων, μπορούν να προωθήσουν βελτιώσεις και να μειώσουν το διοικητικό φόρτο», είπε.

Σημειώνοντας ότι το μέσο λήγει τους επόμενους μήνες, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν θα ωφελήσουν το μελλοντικό έργο.

Επεσήμανε ότι το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της απόδοσης του προϋπολογισμού της ΕΕ και της αξιολόγησής του, καθώς αντιπροσωπεύει ένα μέτρο της αξίας που προσφέρει η ΕΕ. Ως εκ τούτου, είπε, το Συμβούλιο ζητά συστηματικά την αυξημένη εστίαση σε δείκτες απόδοσης που βασίζονται στα αποτελέσματα και μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τις δράσεις της ΕΕ, με στόχο την απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

ΚΥΠΕ