Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία κρατικής προστασίας εντόπισε drone να πετά πάνω από κυβερνητικά κτίρια και το προεδρικό μέγαρο στη Βαρσοβία. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο Λευκορώσοι ύποπτοι που φέρονται ως χειριστές του drone. Ο Τουσκ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως επρόκειτο για μαχητικό ή οπλισμένο drone.

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος. Την περασμένη εβδομάδα, τη νύχτα της 9ης προς την 10η Σεπτεμβρίου, ο πολωνικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε επανειλημμένα από ρωσικά drones. Όσα αποτελούσαν ευθεία απειλή, δηλαδή βρίσκονταν κοντά σε στρατόπεδα ή κυβερνητικούς στόχους καταρρίσθηκαν από πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη.

Τονίζεται πως η πολωνική αεροπορία έκανε για πρώτη φορά χρήση όπλων πάνω από το FIR Βαρσοβίας.

H Μεγάλη Βρετανία έστειλε μαχητικά αεροσκάφη για περιπολίες στην Πολωνία

Η Μεγάλη Βρετανία στέλνει μαχητικά αεροσκάφη Typhoon για να περιπολούν τον πολωνικό εναέριο χώρο στο πλαίσιο της αποστολής Eastern Sentry του ΝΑΤΟ. Οι πτήσεις θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες.

Η Πολωνία κλείνει τα σύνορα με τη Λευκορωσία

Η απόφαση για το κλείσιμο των συνόρων με τη Λευκορωσία ελήφθη ως απάντηση στις αυξανόμενες απειλές για την ασφάλεια που προκύπτουν από τις ενέργειες του καθεστώτος της Λευκορωσίας και τη συμμετοχή του στο πλευρό της Ρωσίας στη σύγκρουση στην Ουκρανία, και ιδίως από τις ασκήσεις Zapad 2025 που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή.

Η Πολωνία εφαρμόζει συστηματικά αυστηρότερους ελέγχους και ενισχύει την προστασία των συνόρων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πιθανές απειλές που μπορεί να προκύψουν από τις δραστηριότητες των λευκορωσικών υπηρεσιών και των ρωσικών συμμάχων τους, σύμφωνα με την πολωνική rzeczpospolita.

Το Zapad 2025 είναι μια τεράστια στρατιωτική άσκηση που διεξάγεται από κοινού από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στα εδάφη και των δύο χωρών. Οι ασκήσεις διεξάγονται σε μια περίοδο επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και των χωρών του ΝΑΤΟ, και η έκταση και η φύση τους προκαλούν ανησυχία στην Πολωνία και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Η παρουσία Αμερικανών αξιωματικών στα λευκορωσικά πεδία ασκήσεων παρουσιάστηκε από το Μινσκ ως στοιχείο ανοιχτότητας, αλλά ταυτόχρονα υποδηλώνει το στρατηγικό ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάσταση στα σύνορα της Δύσης και της Ρωσίας.

Ρωσικά drones στον πολωνικό ουρανό. Επιχείρηση Eastern Sentry

Ως συνέπεια της παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δήλωσαν την υποστήριξή τους στην υπεράσπιση των ανατολικών συνόρων της Πολωνίας, που είναι ταυτόχρονα σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης Eastern Sentry, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Ο Ρούττε ανακοίνωσε ότι οι ενέργειες θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες και θα περιλαμβάνουν «πολλές δυνάμεις» από τη Δανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Κάρολ Ναβρόφσκι υπέγραψε απόφαση για την έγκριση της παραμονής στο έδαφος της Πολωνίας στρατευμάτων ξένων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ως «ενίσχυση της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο πλαίσιο της επιχείρησης Eastern Sentry».

