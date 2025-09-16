Η Σουηδία θα εφαρμόσει από το 2026 απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων σε όλα τα σχολεία, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την ασφάλεια και τις συνθήκες μελέτης για τους μαθητές.



Από το φθινόπωρο του 2026 θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα σχολεία και τους εξωσχολικούς συλλόγους να συγκεντρώνουν τα τηλέφωνα των μαθητών και να τα κρατούν μέχρι το τέλος της ημέρας.

Ο νέος κανόνας αφορά παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 16 ετών, αναφέρει ο Guardian.

Τα περισσότερα σχολεία στη Σουηδία παρακρατούν τα κινητά τηλέφωνα στην αρχή της σχολικής ημέρας. Ωστόσο οι μαθητές έχουν βρει τρόπους να παρακάμψουν την απαγόρευση, δίνοντας ένα ψεύτικο τηλέφωνο ή λέγοντας ότι το έχουν ξεχάσει ή ότι είναι χαλασμένο.



Η Σουηδία προστίθεται στον κατάλογο των χωρών που επιβάλλει απαγορεύσεις, ακόμα και ολικές, στη χρήση κινητών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Δανία ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι θα απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία και στους εξωσχολικούς συλλόγους, έπειτα από σύσταση κυβερνητικής επιτροπής που έκρινε επίσης ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν πρέπει να έχουν δικό τους smartphone ή tablet.



Η Νορβηγία έχει ανακοινώσει αυστηρό ελάχιστο όριο για τη χρήση των κοινωνικών μέσων τα 15 έτη, ενώ η Γαλλία έκανε πιο αυστηρή την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα γυμνάσια.



