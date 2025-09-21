Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ θα τελεστεί σήμερα σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο στάδιο State Farm στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. Η τελετή έχει οριστεί για τις 11:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Κύπρου) και διεξάγεται κάτω από καθεστώς «εθνικής ειδικής εκδήλωσης ασφαλείας βαθμού ένα», λόγω της παρουσίας υψηλών προσκεκλημένων και του μεγάλου ενδιαφέροντος του κοινού.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να παραστούν, με τον Τραμπ και τον Βανς να έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσουν επικήδειους στο πλευρό της χήρας του εκλιπόντος Έρικα. Κι άλλοι εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν εκφράσει την επιθυμία να παραστούν στην κηδεία του, όπως και ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντον Τζούνιορ.

Οι αρχές έχουν εφαρμόσει μέτρα παρόμοια με αυτά σε σημαντικά αθλητικά γεγονότα, όπως ο Μαραθώνιος της Βοστώνης και το Super Bowl, στο πλαίσιο περιορισμού των κινδύνων για επιθέσεις, πρόσκρουση οχημάτων ή βιολογικές απειλές. Ανακοινώθηκε ότι περίπου 100.000 άτομα αναμένεται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, η οποία περιλαμβάνει αυστηρούς ελέγχους εισόδου, ανιχνευτές μετάλλων και πιθανές εξονυχιστικές έρευνες των παρευρισκομένων.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, στο πεδίο θα ενεργούν υπηρεσίες όπως το FBI, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), η Μυστική Υπηρεσία και το ATF. Στο υπόμνημα των υπηρεσιών επισημαίνεται ο κίνδυνος που δημιουργεί η παρουσία «βίαιων εξτρεμιστών και ανεξάρτητων μεμονωμένων παραβατών» λόγω της διεθνούς προσοχής και της παρουσίας υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Οι τοποθετήσεις σκοπευτών εντός και εκτός της αρένας, η χρήση εναέριων μέσων και drones και μέτρα αποτροπής οχημάτων αποτελούν μέρος του σχεδιασμού ασφάλειας.

Από πλευράς τοπικής αστυνόμευσης, ο εκπρόσωπος του τμήματος Γκλεντέιλ προειδοποίησε ότι «οι αστυνομικοί θα βρίσκονται οπουδήποτε μπορεί να δει το μάτι, και σε μέρη που δεν μπορεί», και συνέστησε στους παρευρισκόμενους να αποφύγουν την κυκλοφορία αντικειμένων που δεν χρειάζονται. Το Στάδιο State Farm θα εφαρμόσει επίσης την πολιτική του για απαγορευμένα αντικείμενα.

Οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις λόγω χρονικής σύμπτωσης με άλλες μεγάλες αποστολές ασφαλείας: μεγάλη ομάδα πρακτόρων συνόδευσε τον πρόεδρο στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημη επίσκεψη, ενώ η Μυστική Υπηρεσία έχει αυξημένο φορτίο στη Νέα Υόρκη εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μια πρόσφατη έκθεση του Γραφείου των Γενικών Επιθεωρητών του DHS ανέδειξε έλλειμμα προσωπικού στην κάλυψη ελεύθερων σκοπευτών, αναφέροντας ότι η υπηρεσία είναι περίπου 73% κάτω από τις απαιτήσεις σε αυτόν τον τομέα.

Στελέχη ασφαλείας και πρώην πράκτορες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς την ικανότητα των υπηρεσιών να καλύψουν ταυτόχρονα όλα τα μέτωπα. Ορισμένοι υπογραμμίζουν ότι η συνεργασία με τοπικές αστυνομικές δυνάμεις και η χρήση εφεδρικών μέσων μειώνουν τους κινδύνους, ενώ άλλοι προειδοποιούν για πιθανή αποδυνάμωση παρουσίας σε κάποιες περιοχές λόγω περιορισμένων πόρων.

Η Turning Point USA, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός του Κερκ, έχει ζητήσει από όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας FightForCharlie.com. Οι αρχές συνεχίζουν την επιτήρηση και την αξιολόγηση απειλών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

cnn.gr / ΑΠΕ-ΜΠΕ