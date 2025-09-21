Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Το Λονδίνο θεωρεί το βήμα αυτό ως μοχλό πίεσης για μια μόνιμη λύση. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη συμφωνία, μια αναμορφωμένη και εκλεγμένη παλαιστινιακή κυβέρνηση, απαλλαγμένη από την επιρροή της Χαμάς, θα λειτουργεί παράλληλα με το Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την Κυριακή. Η αναγνώριση έχει ως στόχο να δώσει νέα ώθηση σε μια λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων.

Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό τους κράτος». Η ίδρυση πρεσβείας και η ανάπτυξη ενεργών διπλωματικών σχέσεων θα πραγματοποιηθούν μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που ζητά η διεθνής κοινότητα.

Αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ και τη δέσμευση για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών και την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της χρηματοδότησης.

Οι κυβερνήσεις που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη επιμένουν ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο σε οποιοδήποτε νέο κράτος.

Ο Αλμπανέζε και η υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, έσπευσαν να τονίσουν ότι η ηγεσία του Τραμπ ήταν ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση «ενός αξιόπιστου σχεδίου ειρήνης». Δήλωσαν ότι ο Λευκός Οίκος και ο Αραβικός Σύνδεσμος θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανοικοδόμηση της Γάζας και να εγγυηθούν την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Η Αυστραλία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους μας για να συμβάλει στην αξιοποίηση της σημερινής πράξης αναγνώρισης και να φέρει τη Μέση Ανατολή πιο κοντά στη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια που είναι η ελπίδα και το δικαίωμα όλης της ανθρωπότητας», δήλωσαν οι δύο σε κοινή ανακοίνωση.

Πώς απαντά ο Νετανιάχου

Λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και πριν από την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την Βρετανία, την Πορτογαλία και την Αυστραλία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα αντιταχθεί σε κάθε τέτοιου είδους απόπειρα, η οποία όπως τόνισε, «απειλεί την ύπαρξή μας». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προανήγγειλε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αναφέρθηκε και σε επαφές με τη Συρία που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνίες ειρήνης με Δαμασκό και Βηρυτό.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου δήλωσε πως στην ομιλία του στον ΟΗΕ θα παρουσιάσει «την αλήθεια του Ισραήλ, αλλά και την αντικειμενική αλήθεια» για τον αγώνα της χώρας του «ενάντια στις δυνάμεις του κακού». Όπως τόνισε, στόχος του είναι να προβάλλει το όραμα για «πραγματική ειρήνη, ειρήνη μέσα από τη δύναμη».

Αναφερόμενος στις διεθνείς πιέσεις για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «παράλογη ανταμοιβή στην τρομοκρατία». «Θα πρέπει να πολεμήσουμε στον ΟΗΕ και σε κάθε άλλο πεδίο απέναντι στη ψευδή προπαγάνδα που μας στοχοποιεί», είπε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας πως η διεθνής κοινότητα θα ακούσει τις θέσεις του Ισραήλ τις επόμενες ημέρες.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσης ότι μετά την ομιλία του θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. «Θα είναι η τέταρτη φορά που συναντώ τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, από την αρχή της δεύτερης θητείας του – περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο ηγέτη. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο σε συνομιλίες με τη Συρία, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για ειρηνευτικές συμφωνίες τόσο με τη Δαμασκό όσο και με τη Βηρυτό. «Οι νίκες μας απέναντι στη Χεζμπολάχ άνοιξαν ένα παράθυρο σε απίστευτες δυνατότητες. Υπάρχει η προοπτική ειρήνης με τους γείτονες του βορρά», ανέφερε, προσθέτοντας πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, ο Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει εκτάκτως αργά το βράδυ συμβούλιο προκειμένου να εξετάσει σχέδιο συμφωνίας ασφαλείας με τη Συρία. Όπως ανέφεραν ισραηλινές πηγές, η Δαμασκός επιδιώκει να εξασφαλίσει παύση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και αποχώρηση στρατευμάτων από τον νότο της χώρας.

