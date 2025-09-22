Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.

«Είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών. Σήμερα, δηλώνω ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης», είπε ανακοινώνοντας την προειλημμένη αλλά σε κάθε περίπτωση ιστορική απόφαση της χώρας του.

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C September 22, 2025

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ επειδή ήρθε η ώρα για την ειρήνη», είπε αρχικά στην ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος και τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να απελευθερωθούν οι όμηροι, να σταματήσει ο πόλεμος, οι σφαγές και η φυγή των ανθρώπων. Ήρθε η ώρα επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη».

Απέχουμε ελάχιστα από το να είναι αδύνατον να πετύχουμε την ειρήνη, είπε ακόμη για να προσθέσει ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον πόλεμο».

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Αυτή η αναγνώριση είναι ένας τρόπος να επιβεβαιώσουμε ότι ο παλαιστινιακός λαός δεν είναι ένας λαός που περισσεύει», πρόσθεσε αφού ανακοίνωσε την απόφαση και τόνισε ότι η κίνηση του Παρισιού «δεν αφαιρεί τίποτα από τα δικαιώματα του ισραηλινού λαού».

Εν τω μεταξύ, σε μια πρώτη αντίδραση, η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε την «ιστορική και θαρραλέα» απόφαση του Παρισιού.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες είχε προηγηθεί η αναγνώριση από τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Πορτογαλία και την Αυστραλία, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες . Συνολικά πάνω από 150 χώρες-μέλη του ΟΗΕ από τις συνολικά πάνω από 190 έχουν αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης.

Όλα αυτά, εν μέσω οργής από το Ισραήλ για τις αποφάσεις χωρών που διατηρούν εδώ και δεκαετίες στενές διπλωματικές αλλά και αμυντικές σχέσεις μαζί του.

protothema.gr