Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε την Τετάρτη σε κτίριο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Ντάλας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος δράστης αυτοκτόνησε, στρέφοντας το όπλο στον εαυτό του.

Τουλάχιστον δύο κρατούμενοι στο κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας, βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς, δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη στο CNN ότι τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητά τους. Στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις βρίσκονται συνήθως υπάλληλοι της ICE, πολίτες και κρατούμενοι μετανάστες.

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοεμ, επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε πως πρόκειται για «πολλαπλούς τραυματισμούς και νεκρούς» μέσα στο κέντρο κράτησης. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, τόνισε: «Ενώ ακόμη δεν γνωρίζουμε το κίνητρο, γνωρίζουμε ότι οι αξιωματικοί της ICE αντιμετωπίζουν πρωτοφανή βία εναντίον τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τα θύματα και τις οικογένειές τους».

U.S. Secretary of Homeland Security Kristi Noem confirms a shooting this morning at a detention center for Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Dallas, Texas, with local media reporting that the shooter targeted detainees, resulting in several injured and possibly killed.… pic.twitter.com/mCkpAQ7rWl September 24, 2025

Η αναπληρώτρια διευθύντρια της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), Μάντισον Σίχαν, δήλωσε ότι η ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας παραμένει μια «πολύ ρευστή κατάσταση» και το κίνητρο του δράστη άγνωστο.

«Έχουμε δει πολλή βία στις εγκαταστάσεις της ICE και δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε μια τέτοια επίθεση φέτος», τόνισε στο Fox News. Κανένας αξιωματικός της ICE δεν τραυματίστηκε, πρόσθεσε η Σίχαν, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

