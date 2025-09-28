Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Κυριακή αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα. Τόνισε ότι υπάρχει «πραγματική ευκαιρία για μεγαλεία στη Μέση Ανατολή», ενόψει της συνάντησής του τη Δευτέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, αλλά ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο «Fox News Sunday» ότι ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ βρίσκονται σε «πολύ περίπλοκες» διαπραγματεύσεις με Ισραηλινούς και Άραβες ηγέτες.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για μεγαλεία στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά στην ιστορία. Θα το πετύχουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social που δημοσιεύτηκε ενώ βρισκόταν στην αυτοκινητοπομπή του καθ’ οδόν προς το γκολφ κλαμπ του στα προάστια της Βιρτζίνια.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο με στόχο την επίτευξη ενός πλαισίου συμφωνίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνομιλίες για τη Γάζα με τις χώρες της Μέσης Ανατολής ήταν έντονες και ότι το Ισραήλ και οι Παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς ήταν ενήμεροι για τις συζητήσεις, οι οποίες, όπως είπε, θα συνεχιστούν για όσο διάστημα απαιτείται.

Η πιθανότητα αμνηστίας για τους ηγέτες της Χαμάς

Ο Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «The Sunday Briefing» του Fox News Channel, δήλωσε ότι είναι πιθανό να δοθεί αμνηστία στους ηγέτες της Χαμάς σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

«Οι λεπτομέρειες πρέπει να διευθετηθούν. Αλλά σε προηγούμενες δηλώσεις, αν οι ηγέτες της Χαμάς, για παράδειγμα, συνοδεύονται εκτός της χώρας, ναι, αν τελειώσουν τον πόλεμο, απελευθερώσουν όλους τους ομήρους. Τους αφήνουμε να φύγουν», είπε.

Ο Βανς χαρακτήρισε τον εαυτό του «προσεκτικά αισιόδοξο» όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας.

«Αισθάνομαι πιο αισιόδοξος για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο τους τελευταίους μήνες, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές, αυτά τα πράγματα μπορούν να εκτροχιαστούν την τελευταία στιγμή», είπε.

Είπε ότι το σχέδιο έχει τρία βασικά στοιχεία: την επιστροφή όλων των ομήρων, τον τερματισμό της απειλής της Χαμάς προς το Ισραήλ και την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Πιστεύω λοιπόν ότι είμαστε κοντά στην επίτευξη και των τριών αυτών στόχων», είπε ο Βανς. Όταν οι διεθνείς ηγέτες συγκεντρώθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα σχέδιο ειρήνης για τη Μέση Ανατολή με 21 σημεία, με στόχο τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Το σχέδιο αυτό προβλέπει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, τη διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Κατάρ και έναν νέο διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για «ειρηνική συνύπαρξη», σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε το Σάββατο ότι η οργάνωση δεν έχει δει το αμερικανικό σχέδιο.

in.gr