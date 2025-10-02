Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχία Τζιανγκέ της Κίνας, όπου ο 55χρονος influencer Τανγκ Φειτζί έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης πτήσης με υπερελαφρύ ιπτάμενο όχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ περισσότερα από 1.000 άτομα παρακολουθούσαν το live. Στο βίντεο φαίνεται το ελικοφόρο όχημα να περιστρέφεται, να συντρίβεται στο έδαφος και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες.

Çin’de 55 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tang Feiji, çift rotorlu hava aracıyla yaptığı canlı yayın sırasında kaza geçirip hayatını kaybetti. pic.twitter.com/ZBgst8UwQv October 1, 2025

Τρομοκρατημένοι θεατές έγραφαν σχόλια όπως «σώστε τον» και «καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης». Ωστόσο, άλλοι χρήστες αντέδρασαν με γελαστά emoji, χωρίς να γνωρίζουν ότι ο Φειτζί είχε χάσει τη ζωή του στη συντριβή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο influencer δεν φορούσε κράνος ή αλεξίπτωτο. Είχε λάβει μόλις μιας εβδομάδας θεωρητική εκπαίδευση και έξι ώρες πτήσης με το υπερελαφρύ ελικόπτερο, το οποίο είχε αγοράσει έναντι 41.000 ευρώ.

Σε προηγούμενα βίντεό του είχε παρουσιάσει το συγκεκριμένο αεροσκάφος, ένα μονοθέσιο υπερελαφρύ ελικόπτερο με ομοαξονικό ρότορα και βάρος μόλις 115 κιλών, ικανό να φτάσει σε ύψος έως 600 μέτρων και μέγιστη ταχύτητα περίπου 100 χιλιομέτρων την ώρα.

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

