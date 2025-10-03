Συναγερμός έχει σημάνει στη Νότια Αυστραλία για την εξαφάνιση του 4χρονου Όγκαστ «Γκας» Λαμόντ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το περασμένο Σάββατο από το απομονωμένο αγρόκτημα της οικογένειάς του, περίπου 320 χιλιόμετρα βόρεια της Αδελαΐδας.

Ο μικρός εθεάθη για τελευταία φορά στο αγρόκτημα φορώντας γκρι καπέλο, μπλε μπλούζα με χαρακτήρα από την ταινία «Despicable Me», ανοιχτό γκρι παντελόνι και μπότες.

The family of a little boy lost in the state's outback is clinging on to hope he may still be found alive as they released a photo of their cherished four-year-old. The search for Gus Lamont near Yunta is now bigger than ever with the army joining police and the SES on day six of… pic.twitter.com/NH1Jh8ksl0 October 2, 2025

Η οικογένειά του εξέφρασε την αγωνία της μέσα από ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία. «Η εξαφάνιση αυτή ήταν ένα σοκ για εμάς και τους φίλους μας, δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Η απουσία του Γκας μας στοιχίζει βαθιά και μας λείπει περισσότερο από όσο μπορούν να περιγράψουν τα λόγια. Οι καρδιές μας πονάνε, αλλά κρατάμε την ελπίδα ότι θα βρεθεί και θα επιστρέψει κοντά μας με ασφάλεια», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σε νεότερη δήλωση, η οικογένεια σημείωσε: «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στην αστυνομία, στις υπηρεσίες διάσωσης και σε όλα τα μέλη της κοινότητας που βοηθούν για να βρεθεί ο Γκας. Ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας ώστε να επικεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στην υποστήριξη των ερευνών και τη συνεργασία μας με την αστυνομία».

Οι έρευνες της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή, με τη συνδρομή εθελοντών και κατοίκων.

Protothema.gr