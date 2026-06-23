Συναγερμός σήμανε στη Φρανκφούρτη την Τρίτη, καθώς ένας άνδρας περιφερόταν οπλισμένος με αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα Bild, ο άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν αστυνομικό κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Όπως αναφέρουν οι γερμανικές αρχές, ο δράστης διακομίστηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, καθώς οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του και τον τραυμάτισαν. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητά του.

BREAKING: A knife-wielding man was shot dead by police after allegedly attacking a police officer in Frankfurt, Germany. An investigation into the incident is underway. pic.twitter.com/LHfDcbmhJk — upuknews (@upuknews1) June 23, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς γύρω στις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα, 5:00 μ.μ. στην Ελλάδα) και στη συνέχεια είδαν έναν άνδρα να κείτεται στο έδαφος, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Το περιστατικό συνέβη στην Kaisertor, μια πλατεία που βρίσκεται απέναντι από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, όλα συνέβησαν όταν στη διάρκεια ελέγχου της αστυνομίας ένας 35χρονος άνδρας επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο εναντίον αστυνομικού, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο πρόσωπο. Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας τον πυροβόλησαν και τον εξουδετέρωσαν.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, η αστυνομία διενεργεί συχνά ελέγχους που στοχεύουν στην εξάρθρωση συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών.

iefimerida.gr