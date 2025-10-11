Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή πρόσθετων δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα, «πέρα και πάνω από τους ήδη ισχύοντες», με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, σηματοδοτεί νέα όξυνση στις εμπορικές σχέσεις Ουάσιγκτον–Πεκίνου.

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου το Πεκίνο επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κρίσιμων για την παραγωγή ηλεκτρονικών ειδών, οχημάτων και οπλικών συστημάτων. Ο Τραμπ απάντησε με προειδοποίηση για «μαζική αύξηση των δασμών», αποκλείοντας παράλληλα κάθε ενδεχόμενο συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη στάση της Κίνας «εξαιρετικά επιθετική» και «ανήκουστη στο διεθνές εμπόριο», καταγγέλλοντας ότι το Πεκίνο σχεδίαζε από καιρό να επιβάλει ελέγχους εξαγωγών μεγάλης κλίμακας. Τόνισε πως οι νέοι δασμοί αφορούν αποκλειστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συνοδευτούν από ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμου λογισμικού.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι «είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς πως η Κίνα θα έπαιρνε ένα τέτοιο μέτρο, αλλά το έκανε, και τα υπόλοιπα είναι Ιστορία».

Η Wall Street αντέδρασε αρνητικά στις ανακοινώσεις, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον περασμένο Απρίλιο. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,90% (–878 μονάδες) στις 45.479 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 2,71% στις 6.552 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε «βουτιά» 3,56%, κλείνοντας στις 22.204 μονάδες.

Η κίνηση του Αμερικανού προέδρου αναμένεται να εντείνει την αντιπαράθεση με το Πεκίνο και να δημιουργήσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές τους επόμενους μήνες.

Protothema.gr