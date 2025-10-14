Νέο μήνυμα προς την Χαμάς, απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας την οργάνωση να επιστρέψει τις σορούς των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι «η δουλειά δεν τελείωσε».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι ΗΠΑ σκοπεύουν να προχωρήσουν σε επόμενο στάδιο της διπλωματικής και ανθρωπιστικής διαδικασίας.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε μια περίοδο που οι προοπτικές για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα παραμένουν αβέβαιες, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στον παλαιστινιακό θύλακα.

Protothema.gr