Θρίλερ εκτυλίχθηκε στο Οχάιο των ΗΠΑ, όταν 34χρονος εργαζόμενος της Πολεμικής Αεροπορίας σκότωσε τη σύζυγό του και μια ανθυπολοχαγό πριν θέσει τέλος στη ζωή του.

Το περιστατικό ξεκίνησε αργά το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου, όταν ο Τζέικομπ Πρίτσαρντ, 34 ετών, εισέβαλε στο διαμέρισμα της 1ης ανθυπολοχαγού Τζέιμι Γκάστιτους στην πόλη Σούγκαρκριικ Τάουνσιπ, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια από τη βάση Wright-Patterson, όπου εργάζονταν και οι δύο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Πρίτσαρντ σκότωσε την ανθυπολοχαγό, που ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα, με τον τρόπο θανάτου να παραμένει αδιευκρίνιστος.

Αμέσως μετά, ο δράστης δολοφόνησε τη σύζυγό του, Τζέιμι Πρίτσαρντ, 33 ετών, και αυτοκτόνησε στο χώρο στάθμευσης του δημοτικού κτιρίου της πόλης Γουέστ Μίλτον.

Όπως μεταδίδει η nypost, η αστυνομία εντόπισε τον Πρίτσαρντ νεκρό από πυροβολισμό τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου, ενώ το πτώμα της συζύγου του βρέθηκε στον ανοιχτό χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου τους.

Σε ανακοίνωσή της, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τον θάνατο και των τριών, διευκρινίζοντας ότι οι δύο εργαζόμενοι, Πρίτσαρντ και Γκάστιτους, υπηρετούσαν στο Ερευνητικό Εργαστήριο της Air Force, ενώ η Τζέιμι Πρίτσαρντ εργαζόταν στο Κέντρο Διαχείρισης Κύκλου Ζωής της Αεροπορίας.

«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από αυτό το τραγικό γεγονός. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες και τους συναδέλφους των θυμάτων», δήλωσε η αντιστράτηγος Λίντα Χάρι, αναπληρώτρια διοικητής της Air Force Materiel Command.

«Θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα, ενώ η Πολεμική Αεροπορία θα προσφέρει κάθε δυνατή στήριξη στους συγγενείς και στους συνεργάτες των θυμάτων», πρόσθεσε.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών του Οχάιο, με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Ειδικών Ερευνών της Πολεμικής Αεροπορίας και της τοπικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, πριν από την εργασία τους στη βάση, ο Τζέικομπ και η Τζέιμι Πρίτσαρντ είχαν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Wright State και είχαν συνιδρύσει εταιρεία ενοικίασης φωτογραφικών θαλάμων.

protothema.gr