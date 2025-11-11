Ένα βίντεο που δείχνει πιλότο της Delta Airlines να απευθύνεται σε αγχωμένους επιβάτες πριν από την απογείωση έγινε viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 12 εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πιλότος, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει το άγχος των ταξιδιωτών, τους αποκάλυψε την υπόσχεση που είχε δώσει στη μικρή του κόρη: ότι θα φροντίζει πάντα να επιστρέφει με ασφάλεια στο σπίτι. Η ανθρώπινη και συγκινητική του προσέγγιση προκάλεσε θετικά σχόλια, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη στιγμή ως παράδειγμα επαγγελματισμού και ενσυναίσθησης.

«Ξέρω ότι πιθανότατα έχουμε αρκετούς νευρικούς επιβάτες σήμερα. Είναι απολύτως κατανοητό», είπε ο πιλότος στους επιβάτες. «Θέλω να τονίσω ότι αυτό το αεροσκάφος δεν κινείται ούτε εκατοστό εκτός αν και ο συγκυβερνήτης μου, ο Μάικλ, και εγώ είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι είναι ασφαλές να το κάνουμε», συνέχισε. «Πριν φύγω από το σπίτι σε αυτό το ταξίδι, η μικρή μου έμαθε τη λέξη “παγωτό” και με ανάγκασε να φροντίσω να της υποσχεθώ ότι θα της πάρω παγωτό όταν επιστρέψω σπίτι από το ταξίδι», είπε ο πιλότος. «Τούτου λεχθέντος, τίποτα – και εννοώ απολύτως τίποτα – επικίνδυνο δεν μπαίνει ανάμεσα σε εμένα και αυτό το κοριτσάκι και το παγωτό της».

Σύμφωνα με το Fox8live ο viral πιλότος είναι ο Christopher Pennington, ο οποίος προέτρεψε στη συνέχεια τους επιβάτες να συνδεθούν στο wifi της πτήσης και να κανονίσουν να πάρουν παγωτό στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η πτήση ταξίδευε από την Ατλάντα προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Raleigh-Durham στη Βόρεια Καρολίνα την Πέμπτη, ανέφερε το μέσο.

Δείτε το viral βίντεο με τον πιλότο να καθησυχάζει τους επιβάτες

Αρκετοί χρήστες του TikTok εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τον πιλότο. «Delta, καλύτερα να φροντίσετε αυτόν τον πρωταθλητή!» έγραψε ένας χρήστης. «Έγινε ο πατέρας του αεροπλάνου lol», σχολίασε ένας άλλος χρήστης στο βίντεο.

iefimerida.gr