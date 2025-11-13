Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν σε περισσότερες από 22 επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, στο διάστημα από 1ης Οκτωβρίου έως 6 Νοεμβρίου.
Κατά τις επιχειρήσεις σκοτώθηκαν πέντε μαχητές του ISIS, ενώ 19 ακόμη συνελήφθησαν, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της CENTCOM.
Παράλληλα, η Συρία έχει πρόσφατα υπογράψει διακήρυξη συνεργασίας με τη διεθνή συμμαχία κατά του ISIS και πραγματοποιεί επιχειρήσεις με στόχο την εξάρθρωση των εναπομεινάντων πυρήνων της οργάνωσης στο έδαφός της.