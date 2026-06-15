Ρήξη Τραμπ – Νετανιάχου: «Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος – Θα έπρεπε να είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε δύο ώρες» ΔΙΕΘΝΗ newsroom