Η Πολωνία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα, προειδοποίησε ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο και ότι η χώρα του έχει πλέον εισέλθει σε μια «προπολεμική φάση», την ώρα που η Βαρσοβία καταγγέλλει κλιμάκωση σε δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις.

Την ίδια ώρα, η Βαρσοβία καταγγέλλει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις ρωσικής προέλευσης, ενώ ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι η πρόσφατη έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή κοντά στη Βαρσοβία ήταν πρωτοφανής πράξη δολιοφθοράς.

Δείτε παρακάτω το ενδιαφέρον επεισόδιο της Μέδουσας, όπου στέλεχος της ΕΥΠ αποκαλύπτει τα είδη των χάκερ και τους στόχους τους:

Αυξανόμενη ένταση και προειδοποιήσεις από τον πολωνικό στρατό

Ο στρατηγός Κούκουλα, μιλώντας στις 17 Νοεμβρίου στο δημόσιο ραδιόφωνο της Πολωνίας Polskie Radio, υπογράμμισε ότι «η Ρωσία έχει ήδη ξεκινήσει την περίοδο προετοιμασίας για πόλεμο» και ότι «δημιουργεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για πιθανή επιθετικότητα στο πολωνικό έδαφος». Όπως είπε, «όποιος έχει βιώσει πόλεμο, γνωρίζει πως αυτό που ζούμε τώρα δεν είναι πόλεμος, αλλά προπολεμική κατάσταση — μια μορφή υβριδικού πολέμου».

Οι δηλώσεις του Πολωνού στρατηγού ήρθαν λίγες ώρες πριν ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ αποκαλύψει ότι τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Βαρσοβίας και Λούμπλιν ανατινάχθηκε «σε μια απρόκλητη πράξη δολιοφθοράς». Η συγκεκριμένη γραμμή αποτελεί κρίσιμο διάδρομο μεταφοράς δυτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, και η επίθεση χαρακτηρίστηκε από τον Τουσκ «επικίνδυνη απόπειρα αποσταθεροποίησης».

Polish Prime Minister Donald Tusk announced this morning that a suspected explosion yesterday on the Warsaw-Lublin Route near the village of Mika, which is a critical length of rail utilized by Poland and NATO to delivery aid to Ukraine, was indeed an “Act of Sabotage” targeting… pic.twitter.com/cZmVbUGT4u — OSINTdefender (@sentdefender) November 17, 2025

Υποψίες για ρωσική ή λευκορωσική ανάμειξη

Αν και η Πολωνία δεν έχει κατονομάσει επισήμως τους δράστες, κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχία για τη συνεχή αύξηση περιστατικών δολιοφθοράς και κατασκοπείας που αποδίδονται σε ρωσικές ή λευκορωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, υποστήριξε ότι η έκρηξη «θα μπορούσε να αποτελεί ακόμη μία ρωσική υβριδική επίθεση, σχεδιασμένη να δοκιμάσει τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ και των συμμάχων».

Ο στρατηγός Κούκουλα τόνισε επίσης ότι «ζούμε σε μια συνεχή προπολεμική περίοδο· ακόμη και ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν τέτοια περίοδος». Εξήγησε πως το ζητούμενο είναι «η σωστή διαχείριση αυτής της φάσης μέσω μιας αποτελεσματικής πολιτικής αποτροπής, που βασίζεται τόσο στις αμυντικές μας δυνατότητες όσο και στη στάση των πολιτών».

Ανησυχία στο ΝΑΤΟ για την επόμενη μέρα

Η Βαρσοβία έχει ήδη ενισχύσει τα αμυντικά της μέτρα. Τον Σεπτέμβριο, πολωνικές και συμμαχικές δυνάμεις κατέρριψαν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντός του πολωνικού εναέριου χώρου — για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Το γεγονός αυτό προκάλεσε εκτεταμένες συζητήσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο στο μέλλον να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν συμμαχικό εναέριο χώρο.

Παράλληλα, η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών (BND) προειδοποίησε στις 13 Οκτωβρίου ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη να δοκιμάσει τα σύνορα της Ευρώπης» και ότι η Μόσχα «μπορεί να κλιμακώσει ανά πάσα στιγμή» μέσω επιθέσεων με drones ή πολεμικών αεροσκαφών. Οι εκτιμήσεις αυτές συμπληρώνουν τις δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ότι το περασμένο καλοκαίρι «ίσως ήταν το τελευταίο ειρηνικό για την Ευρώπη» και ότι μια ενδεχόμενη σύγκρουση ΝΑΤΟ–Ρωσίας «δεν μπορεί να αποκλειστεί πριν το 2029».

Η Μόσχα απάντησε χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις «επιθετική ρητορική» και υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος δρα ως επιτιθέμενος». Ωστόσο, για τη Βαρσοβία, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν ότι η Πολωνία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας μορφής πολέμου, όπου η στρατιωτική απειλή συνδυάζεται με δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις και προπαγάνδα.

«Όλα εξαρτώνται από τη στάση μας», κατέληξε ο Κούκουλα. «Αν καταφέρουμε να αποτρέψουμε τον αντίπαλο, θα αποφύγουμε τον πόλεμο· αν όχι, θα τον ενθαρρύνουμε να επιτεθεί».

protothema.gr