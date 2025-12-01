Ένα τραγικό περιστατικό με έναν 19χρονο να κατασπαράσσεται ζωντανός από λιοντάρια, σημειώθηκε την Κυριακή σε ζωολογικό κήπο στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 19χρονος Ζέρσον ντε Μέλο Ματσάδο αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Σε βίντεο που κατέγραψαν επισκέπτες του ζωολογικού κήπου Arruda Câmara φαίνεται ο νεαρός να κατεβαίνει από ένα δέντρο και αμέσως να του επιτίθενται τα λιοντάρια.

OMG 😳😱. A man dıed after breaking into a lioness enclosure at Arruda Câmara Park (Bica) in João Pessoa, Paraíba. He reportedly had m£ntal health issues and entered the restricted area before being f@tally att@cked.💔🙆🏾‍♂️

pic.twitter.com/ocF1KjCBff — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) December 1, 2025

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο 19χρονος αρχικά σκαρφάλωσε έναν τοίχο ύψους 6 μέτρων, στη συνέχεια πέρασε τα συρματοπλέγματα και τελικά χρησιμοποίησε ένα δέντρο για να κατέβει στο κλουβί με τα λιοντάρια.

Μετά το δυστύχημα, ο ζωολογικός κήπος έχει κλείσει μέχρι νεωτέρας με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση εφάρμοζε όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Protothema.gr