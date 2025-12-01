Πρόσφατη μελέτη του γαλλικού οργανισμού «Fondation pour l’Enfance» κατέδειξε ότι το 50% του υλικού (φωτογραφίες και βίντεο παιδιών) που κυκλοφορεί σε φόρουμ παιδικής πορνογραφίας είχε αρχικά δημοσιευτεί από τους ίδιους τους γονείς στα social media.

Viral έγινε η διαφήμιση – βίντεο που κυκλοφόρησε στα τέλη Νοεμβρίου από την ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPC) ως μέρος της καμπάνιας «Pause before you post» (σταμάτα πριν ποστάρεις) με στόχο να ενημερώσει τους γονείς για τους κινδύνους των φαινομενικά αθώων αναρτήσεων που κάνουν για τη ζωή των παιδιών τους.

Δείτε τη διαφήμιση:

Η διαφήμιση αναδεικνύει τους κινδύνους του sharenting (share +parenting), δηλαδή της ανάρτησης πληροφοριών, φωτογραφιών και βίντεο για τα παιδιά τους, όπως είναι το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση του σχολείου τους, οι αθλητικές τους δραστηριότητες και τα ονόματα των φίλων τους.

Στο βίντεο η μικρή Éabha έχει επισκεφθεί με τους γονείς της ένα εμπορικό κέντρο. Ένας άγνωστος άνδρας χαιρετά τη Éabha με το όνομά της. Όταν η μητέρα της τη ρωτά αν τον γνωρίζει εκείνη τρομαγμένη κουνά αρνητικά το κεφάλι.

Στη συνέχεια μια άγνωστη γυναίκα εύχεται «Χρόνια Πολλά» για τα γενέθλια της 8χρονης, ενώ λίγο πιο κάτω στο μπαρ του εμπορικού κέντρου ένας άνδρας γνωρίζει πως το μικρό κορίτσι επέστρεψε στις προπονήσεις της αθλητικής ομάδας που είναι κάθε Πέμπτη και έδειξε να γνωρίζει ότι ο πατέρας της καθυστερεί συχνά να την παραλάβει.

Ο άγνωστος άνδρας αμέσως μετά βγάζει το κινητό του, κατεβάζει φωτογραφίες της Éabha από διάφορες δραστηριότητες τις οποίες είχε αναρτήσει ο πατέρας της στα social media και τις αποθηκεύει.

Στο βίντεο οι γονείς και το παιδί δείχνουν έκπληκτοι και παράλληλα φοβισμένοι που άγνωστοι άνθρωποι γνωρίζουν τόσα πολλά για τη μικρή Éabha.

«Κάθε φορά που μοιράζεστε τη ζωή τους στο διαδίκτυο διακινδυνεύετε να μοιραστείτε τα προσωπικά τους δεδομένα με τον κόσμο. Σταμάτα πριν ποστάρεις», είναι το μήνυμα προς τους γονείς με το οποίο ολοκληρώνει το βίντεο η ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Το βίντεο έχει 12.000 views στη σελίδα της ιρλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (DPC) στο Youtube. Στο Instagram το βίντεο έχει σήμερα ένα εκατομμύριο likes και περισσότερα από 4.500 σχόλια.

«Αυτή η διαφήμιση πυροδοτεί μια μεγάλη συζήτηση για το μοίρασμα (περιεχομένου) και την ιδιωτικότητα στις οικογένειες», «Η καλύτερη διαφήμιση που έχω δει μέχρι σήμερα», «Νιώθω μεγάλη ανακούφιση που έχω κρατήσει τα ονόματα και τα πρόσωπά τους offline», «Τα παιδιά Δεν είναι περιεχόμενο». Ελπίζω αυτή η διαφήμιση να ανοίξει τα μάτια μερικών γονιών», αναφέρουν στα σχόλια κάποιοι χρήστες ενώ άλλοι τονίζουν πως υπάρχουν influencers που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους σαν «περιεχόμενο» στις αναρτήσεις τους.

Ο Μικ Μόραν, ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους ειδικούς στην αντιμετώπιση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και CEO της υπηρεσίας Hotline.ie (δέχεται ανώνυμες καταγγελίες για περιεχόμενο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο) δήλωσε στην The Journal ότι οι γονείς οφείλουν να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί με τις αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο. «Δεν γνωρίζουμε πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το περιεχόμενο», δήλωσε ο Μόραν.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι αναρτήσεις με παιδιά στα social media θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τα πάντα. Το σχετικό υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από παιδεραστές για σεξουαλική ευχαρίστηση ή για πλαστοπροσωπία.

Ο Μόραν υποστήριξε πως οι γονείς μπορούν να αναρτούν φωτογραφίες ή βίντεο των παιδιών τους στα social media αρκεί οι λογαριασμοί τους να είναι ιδιωτικοί και στο περιεχόμενο να έχει πρόσβαση μόνο περιορισμένος αριθμός χρηστών και όχι όλος ο κόσμος.

Σύμφωνα με την ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPC) τα παιδιά όταν οι γονείς τους αναρτούν περιεχόμενο που τα αφορά θα μπορούσαν να πέσουν θύματα σχολικού εκφοβισμού ή να επηρεαστεί αρνητικά στο μέλλον η προσωπική και η επαγγελματική τους ζωή.

protothema.gr