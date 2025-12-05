Σοβαρές δυσλειτουργίες καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στις υπηρεσίες της Cloudflare, με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι διερευνά τεχνικά προβλήματα στο Cloudflare Dashboard και στα σχετιζόμενα APIs. Η βλάβη έχει επηρεάσει υπηρεσίες και πλατφόρμες που βασίζονται στην τεχνολογία της, μεταξύ των οποίων το Canvas και το Zoom, τα οποία εμφανίζουν διακοπές λειτουργίας για μεγάλο αριθμό χρηστών.

Η δυσλειτουργία έχει ως αποτέλεσμα πολλά sites και εφαρμογές που βασίζονται στην πλατφόρμα να εμφανίζουν σφάλματα ή να είναι προσωρινά μη διαθέσιμα.

Η τελευταία ενημέρωση για το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Cloudflare δημοσιεύτηκε πριν από λίγο με την εταιρεία να αναφέρει ότι «συνεχίζει να διερευνά το ζήτημα».

Παρότι δεν πρόκειται για πλήρη κατάρρευση, αρκετοί χρήστες στα social media – κυρίως στο Χ – αναφέρουν προβλήματα σύνδεσης, με το Canvas και το Zoom να παρουσιάζουν προσωρινή αστάθεια.

Şu an cloudflare'den dolayı zoom uygulaması tamamı ile çökmüş gözüküyor. Aynı sorunu yaşayanlar var mı? Bu baya can sıkmaya başladı. pic.twitter.com/vcgC78WUFd — Taylan Demirkaya (@taylandemirkaya) December 5, 2025

Η ανακοίνωση της Cloudflare

Η Cloudflare ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προγραμματισμένη συντήρηση στο datacenter της στο Detroit (DTW) μέχρι τις 13:00 UTC (15:00 ώρα Κύπρου).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών μπορεί να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις ή προσωρινές διακοπές, καθώς μέρος της κίνησης αναδρομολογείται.

Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση ότι το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τις αναφορές χρηστών για προβλήματα πρόσβασης.

