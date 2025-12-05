Σοβαρές δυσλειτουργίες καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στις υπηρεσίες της Cloudflare, με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι διερευνά τεχνικά προβλήματα στο Cloudflare Dashboard και στα σχετιζόμενα APIs. Η βλάβη έχει επηρεάσει υπηρεσίες και πλατφόρμες που βασίζονται στην τεχνολογία της, μεταξύ των οποίων το Canvas και το Zoom, τα οποία εμφανίζουν διακοπές λειτουργίας για μεγάλο αριθμό χρηστών.
Η δυσλειτουργία έχει ως αποτέλεσμα πολλά sites και εφαρμογές που βασίζονται στην πλατφόρμα να εμφανίζουν σφάλματα ή να είναι προσωρινά μη διαθέσιμα.
Η τελευταία ενημέρωση για το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Cloudflare δημοσιεύτηκε πριν από λίγο με την εταιρεία να αναφέρει ότι «συνεχίζει να διερευνά το ζήτημα».
Παρότι δεν πρόκειται για πλήρη κατάρρευση, αρκετοί χρήστες στα social media – κυρίως στο Χ – αναφέρουν προβλήματα σύνδεσης, με το Canvas και το Zoom να παρουσιάζουν προσωρινή αστάθεια.
Η ανακοίνωση της Cloudflare
Η Cloudflare ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προγραμματισμένη συντήρηση στο datacenter της στο Detroit (DTW) μέχρι τις 13:00 UTC (15:00 ώρα Κύπρου).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών μπορεί να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις ή προσωρινές διακοπές, καθώς μέρος της κίνησης αναδρομολογείται.
Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση ότι το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τις αναφορές χρηστών για προβλήματα πρόσβασης.