Το Netflix κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD), τερματίζοντας μια παρατεταμένη διαδικασία υποβολής προσφορών στην οποία είχαν εμπλακεί η Paramount Skydance και η Comcast, διεκδικώντας τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Με τη συμφωνία, ο έλεγχος ενός από τα πιο πολύτιμα και παλαιότερα περιουσιακά στοιχεία του Χόλιγουντ μεταβιβάζεται στον πρωτοπόρο του streaming που έχει φέρει ανατροπές στη βιομηχανία του θεάματος.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 December 5, 2025

Η συμφωνία περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές και έχει εκτιμηθεί στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εταιρειών. Αυτό ανεβάζει την συνολική αξία της συναλλαγής περίπου στα 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία αφορά τα κινηματογραφικά στούντιο και την υπηρεσία streaming HBO Max της Warner Bros Discovery.

Η Warner Bros. Discovery θα συνεχίσει τη διαδικασία απόσχισης των τηλεοπτικών της δικτύων, όπως το TNT και το CNN, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την απόσχιση της Warner Bros Discovery από τη μονάδα παγκόσμιων τηλεοπτικών δικτύων της, Discovery Global, σε μια ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία, κίνηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Το deal που ανακοινώθηκε σήμερα ακολουθεί έναν μήνα έντονου ανταγωνισμού προσφορών, κατά τον οποίο η Netflix απέκτησε την πρωτοβουλία με προσφορά σχεδόν 28 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας την προσφορά σχεδόν 24 δολαρίων ανά μετοχή από την Paramount Skydance για την πλήρη εξαγορά της Warner Bros Discovery.

Αλλαγή στο τοπίο των media

Η εξαγορά της Warner Bros Discovery, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια μεγάλων franchises όπως το «Game of Thrones», τα «DC Comics» και το «Harry Potter», θα αλλάξει ακόμα περισσότερο την ισορροπία δυνάμεων στο Χόλιγουντ υπέρ του streaming κολοσσού που έχτισε την κυριαρχία του χωρίς μεγάλες εξαγορές ή μεγάλη ταινιοθήκη, βοηθώντας τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από τη Walt Disney και την Paramount.

«Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε στους θεατές περισσότερα από αυτά που αγαπούν και να βοηθήσουμε να καθορίσουμε τον επόμενο αιώνα της αφήγησης ιστοριών», δήλωσε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Ted Sarandos, σε δήλωσή του.

Σε αντιμονοπωλιακό μικροσκόπιο

Αναλυτές ανέφεραν στο Reuters ότι η Netflix κινείται από την επιθυμία να εξασφαλίσει μακροχρόνια δικαιώματα για δημοφιλή shows και ταινίες και να εξαρτάται λιγότερο από εξωτερικά στούντιο, καθώς επεκτείνεται στον τομέα των παιχνιδιών και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης μετά την επιτυχία της καταστολής της κοινής χρήσης κωδικών.

Ωστόσο, η συμφωνία πιθανότατα θα αντιμετωπίσει ισχυρή αντίσταση από τις αντιμονοπωλιακές Αρχές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς θα παραχωρήσει στην μεγαλύτερη υπηρεσία streaming του κόσμου την ιδιοκτησία ενός ανταγωνιστή που φιλοξενεί το HBO Max και διαθέτει σχεδόν 130 εκατομμύρια συνδρομητές.

Η Paramount, η οποία ξεκίνησε πόλεμο προσφορών και έχει στενές σχέσεις με τη διοίκηση Τραμπ, αμφισβήτησε τη διαδικασία πώλησης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με επιστολή που υποστηρίζει την ευνοϊκή μεταχείριση προς τη Netflix.

Για να μειώσει τις ανησυχίες για τη συγκέντρωση της αγοράς, η Netflix υποστήριξε στις διαπραγματεύσεις ότι ο πιθανός συνδυασμός της υπηρεσίας streaming με το HBO Max θα ωφελήσει τους καταναλωτές μειώνοντας το κόστος των πακέτων προσφορών.

Η εταιρεία ενημέρωσε επίσης τη Warner Bros Discovery ότι θα συνεχίσει να κυκλοφορεί τις ταινίες του στούντιο στους κινηματογράφους, προκειμένου να αμβλύνει τους φόβους ότι η συμφωνία της θα εξαφανίσει ένα ακόμα στούντιο και βασική πηγή κινηματογραφικών ταινιών.

