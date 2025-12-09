Σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Μις Τζαμάικα, Γκαμπριέλ Χένρι, η οποία υπέστη σοβαρή πτώση από τη σκηνή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού για τη Μις Υφήλιος στην Μπανγκόκ τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία και άλλα σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Οργανισμού για τον Διαγωνισμό Μις Υφήλιος, η 28χρονη καλλονή υπέστη από την πτώση εγκεφαλική αιμορραγία, απώλεια συνείδησης, κάταγμα, εκδορές στο πρόσωπο και άλλα σοβαρά τραύματα.

Όπως αναφέρεται επίσης, η κατάστασή της παραμένει σοβαρή και έχει 24ωρη συνεχή παρακολούθηση από τους θεράποντες ιατρούς. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή η Μις Τζαμάικα βρέθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να κρίνεται εξ αρχής σοβαρή. Σημειώνεται, πάντως ότι αρχικά οι υπεύθυνοι του Διαγωνισμού είχαν κάνει γνωστό ότι η 28χρονη δεν είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

«Θα επιστρέψει στην Τζαμάικα τις επόμενες ημέρες συνοδευόμενη από πλήρη ιατρική ομάδα και θα μεταφερθεί απευθείας σε νοσοκομείο για συνέχιση της θεραπείας και της ανάρρωσής της» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι του Διαγωνισμού τονίζουν ότι από την πρώτη στιγμή «στάθηκαν δίπλα» στη Χένρι και την οικογένειά της, καλύπτοντας τα «έξοδα νοσηλείας, ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης» της, καθώς και τα «έξοδα διαμονής και διαβίωσης» της μητέρας και της αδερφής της άτυχης 28χρονης, όταν η διαγωνιζόμενη στα καλλιστεία ανάρρωνε στην Ταϊλάνδη.

«Επιπλέον, ο Διαγωνισμός Μις Υφήλιος χρηματοδοτεί την πτήση επαναπατρισμού με ιατρική συνοδεία που διοργανώνεται από το νοσοκομείο και έχει δεσμευτεί να καλύψει όλα τα μελλοντικά ιατρικά έξοδα που προκύπτουν από το περιστατικό», ανέφερε η ενημέρωση.

Το μήνυμα συνεχίζει: «Η οικογένεια Χένρι ευγνωμονεί ιδιαίτερα στον Διαγωνισμό Μις Υφήλιος για τη συμπόνια, την παρουσία και την αγάπη που έδειξε. Η ανταπόκρισή τους μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει την επαγγελματική ευθύνη και αντανακλά την αφοσίωση και την προστασία της οικογένειας».

«Δεν της αποδώσαμε καμία ευθύνη»

Αναφερόμενοι και σε σχετικά δημοσιεύματα, οι εκπρόσωποι του Διαγωνισμού διαψεύδουν κατηγορηματικά αναφορές των μέσων ενημέρωσης που υπονοούν ότι ο Διαγωνισμός Μις Υφήλιος απέδωσε την ευθύνη της πτώσης και του τραυματισμού της στην ίδια την Χένρι.

«Ο Διαγωνισμός Μις Υφήλιος δεν έχει ποτέ αποδώσει ευθύνη στην Γκαμπριέλ Χένρι και επιβεβαιώνει ότι αυτές οι υποψίες είναι αβάσιμες και δεν αντικατοπτρίζουν τα γεγονότα», επισημαίνεται στη δήλωση.

Ο συνδιοργανωτής του Διαγωνισμού, Ραούλ Ρότσα, κοινοποίησε το δελτίο τύπου στη σελίδα του στο Instagram, προσθέτοντας κάποια δικά του λόγια για την ανάρρωση της Χένρι.

«Δόξα τω Θεώ, η Μις Τζαμάικα ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα της. Σε όλους όσους ανησυχούσαν για την υγεία της, σας ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζετε με τις συνεχείς προσευχής σας», δήλωσε ο Ρότσα. «Προσευχόμαστε για την υγεία και την ταχεία ανάρρωση της Γκαμπριέλ», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Χένρι είχε πολύ άσχημη πτώση στις 19 Νοεμβρίου, ενώ περπατούσε στη σκηνή του διαγωνισμού. Για κάποιον απροσδιόριστο προς το παρόν λόγο ξαφνικά βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό όπως αποδεικνύεται τραυματισμό της.

