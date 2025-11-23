Σε μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένει η Μις Τζαμάικα, Γκέμπριελ Χένρι, έπειτα από την πτώση της από τη σκηνή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού Μις Υφήλιος στην Ταϊλάνδη την περασμένη Τετάρτη. Η διαγωνιζόμενη τραυματίστηκε ενώ συμμετείχε σε τμήμα του διαγωνισμού, με τους διοργανωτές να διακόπτουν προσωρινά τη διαδικασία για την παροχή βοήθειας.

«Η Γκάμπι δεν είναι τόσο καλά όσο θα ελπίζαμε, αλλά το νοσοκομείο συνεχίζει να την αντιμετωπίζει αναλόγως», δήλωσε ένας από την ομάδα των γιατρών της, καθώς επικρατεί σχετική ανησυχία για την κατάσταση της τζαμαϊκανής καλλονής..

Η 28χρονη διαγωνιζόμενη, έχοντας στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή τη μητέρα και την αδελφή της στο νοσοκομείο Πάολο Ράνγκσιτ στην Ταϊλάνδη, έλαβε εντολή να παραμείνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας για τουλάχιστον επτά ημέρες, καθώς οι θεράποντες γιατροί συνεχίζουν να την παρακολουθούν στενά και να παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα, ανέφερε ο αρμόδιος του διαγωνισμού σε ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στο Instagram.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φαίνεται η Χένρι να περπατάει προς την άκρη της σκηνής όταν ξαφνικά πέφτει στο κενό.

🇯🇲👑 | Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída aparatosa en plena pasarela: tuvo que ser retirada en camilla para recibir atención médica. pic.twitter.com/8yAXi4VxAi November 19, 2025

Στη συνέχεια του βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της μεταφοράς της με φορείο σε νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η κατάστασή της.

