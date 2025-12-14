Μια «σιωπηλή πανδημία» που πλήττει τους αχινούς εξαπλώνεται στις θάλασσες σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Science Daily.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι μαζικοί θάνατοι αχινών έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, από την Καραϊβική και τη Μεσόγειο έως τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Το φαινόμενο αποδίδεται σε λοιμώδη παράγοντα, ο οποίος εξαπλώνεται ταχύτατα και πλήττει πολλαπλά είδη.

Ιδιαίτερα ευάλωτα εμφανίζονται είδη όπως ο Diadema africanum, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Οι αχινοί περιορίζουν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκών, συμβάλλοντας στην προστασία των κοραλλιογενών υφάλων και άλλων ευαίσθητων θαλάσσιων οικοτόπων, ενώ αποτελούν βασικό κρίκο στην τροφική αλυσίδα, ως λεία για ψάρια και θαλάσσια θηλαστικά.

Ωστόσο, από το 2022 έως το 2023, οι πληθυσμοί των D. africanum στις Κανάριες Νήσους υπέστησαν μαζική θνησιμότητα. Τα ζώα έχαναν σάρκα και ακίδες, κινούνταν ακανόνιστα και σταματούσαν να αναπαράγονται, οδηγώντας τους πληθυσμούς σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Παρόμοια φαινόμενα καταγράφονται στην Καραϊβική, τη Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον δυτικό Ινδικό Ωκεανό.

Οι επιστήμονες αναζητούν την αιτία: προηγούμενες μαζικές θνησιμότητες είχαν συνδεθεί με παράσιτα όπως οι μονοκύτταροι scuticociliates και οι αμοιβάδες Neoparamoeba.

Η τρέχουσα κρίση φαίνεται να απειλεί την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, δημιουργώντας «ερήμους αχινών» και μειώνοντας τη βιοποικιλότητα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πανδημία μπορεί να εξαπλωθεί περαιτέρω, ενώ οι συνέπειες για τους υφάλους και τη λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων παραμένουν αβέβαιες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επείγουσα έρευνα και μέτρα προστασίας.

