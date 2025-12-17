Το Χόλιγουντ παρακολουθεί σοκαρισμένο την τραγωδία της οικογένειας Ράινερ, καθώς οι αρχές του Λος Άντζελες ανακοίνωσαν ότι ο γιος του διάσημου ζευγαριού, ο 32χρονος Νικ Ράινερ, αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία των γονιών του, του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ.
Ο εισαγγελέας της Περιφέρειας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χότσμαν, επιβεβαίωσε την Τρίτη (16/12) ότι οι κατηγορίες περιλαμβάνουν φόνο πρώτου βαθμού με «ειδικές επιβαρυντικές περιστάσεις», λόγω της χρήσης φονικού όπλου και της πολλαπλής δολοφονίας.
Η ποινή που επισύρουν οι κατηγορίες μπορεί να φτάσει μέχρι ισόβια χωρίς αναστολή, ενώ παραμένει εκκρεμής η απόφαση για την πιθανή επιδίωξη της θανατικής ποινής.
Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Νικ Ράινερ ήταν υπεύθυνος για τους θανάτους των γονιών του. Ο ίδιος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής στο Exposition Park, κοντά στην πανεπιστημιούπολη του USC, χωρίς να προβάλει αντίσταση.
Ο εθισμός του Νικ Ράινερ στα ναρκωτικά και η διαμάχη με τους γονείς του
Το παρελθόν του Νικ περιλαμβάνει χρόνια προβλήματα με τον εθισμό, ψυχικές ασθένειες, αστεγία και βίαιη συμπεριφορά. Τις τελευταίες ημέρες, η οικογένεια είχε εκφράσει ανησυχία για την πρόσφατη υποτροπή του, παρά την προηγούμενη περίοδο νηφαλιότητας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Νικ φέρεται να είχε έντονη διαμάχη με τους γονείς του σε χριστουγεννιάτικο πάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο σπίτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν στο Pacific Palisades.
Ο Νικ Ράινερ έχει προσλάβει τον ποινικολόγο Άλαν Τζάκσον, γνωστό για υποθέσεις υψηλού προφίλ. Η αναμενόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο αναβλήθηκε, καθώς δεν κρίθηκε ιατρικώς κατάλληλος για μεταφορά από τις φυλακές.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στο Χόλιγουντ και ξαναφέρνει στο προσκήνιο τα ζητήματα της ψυχικής υγείας και του εθισμού, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων.