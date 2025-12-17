Το Χόλιγουντ παρακολουθεί σοκαρισμένο την τραγωδία της οικογένειας Ράινερ, καθώς οι αρχές του Λος Άντζελες ανακοίνωσαν ότι ο γιος του διάσημου ζευγαριού, ο 32χρονος Νικ Ράινερ, αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία των γονιών του, του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ.

Ο εισαγγελέας της Περιφέρειας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χότσμαν, επιβεβαίωσε την Τρίτη (16/12) ότι οι κατηγορίες περιλαμβάνουν φόνο πρώτου βαθμού με «ειδικές επιβαρυντικές περιστάσεις», λόγω της χρήσης φονικού όπλου και της πολλαπλής δολοφονίας.

Η ποινή που επισύρουν οι κατηγορίες μπορεί να φτάσει μέχρι ισόβια χωρίς αναστολή, ενώ παραμένει εκκρεμής η απόφαση για την πιθανή επιδίωξη της θανατικής ποινής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Νικ Ράινερ ήταν υπεύθυνος για τους θανάτους των γονιών του. Ο ίδιος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής στο Exposition Park, κοντά στην πανεπιστημιούπολη του USC, χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Ο εθισμός του Νικ Ράινερ στα ναρκωτικά και η διαμάχη με τους γονείς του

Το παρελθόν του Νικ περιλαμβάνει χρόνια προβλήματα με τον εθισμό, ψυχικές ασθένειες, αστεγία και βίαιη συμπεριφορά. Τις τελευταίες ημέρες, η οικογένεια είχε εκφράσει ανησυχία για την πρόσφατη υποτροπή του, παρά την προηγούμενη περίοδο νηφαλιότητας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Νικ φέρεται να είχε έντονη διαμάχη με τους γονείς του σε χριστουγεννιάτικο πάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο σπίτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν στο Pacific Palisades.

Ο Νικ Ράινερ έχει προσλάβει τον ποινικολόγο Άλαν Τζάκσον, γνωστό για υποθέσεις υψηλού προφίλ. Η αναμενόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο αναβλήθηκε, καθώς δεν κρίθηκε ιατρικώς κατάλληλος για μεταφορά από τις φυλακές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στο Χόλιγουντ και ξαναφέρνει στο προσκήνιο τα ζητήματα της ψυχικής υγείας και του εθισμού, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων.

iefimerida.gr