Σοκ προκαλεί στο Χόλιγουντ και διεθνώς η διπλή δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, με τις αρχές να στρέφουν τις έρευνες στον 32χρονο γιο τους, Νικ Ράινερ, ως βασικό ύποπτο. Όπως έγινε γνωστό, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται σήμερα στην εισαγγελία της κομητείας Λος Άντζελες για την αξιολόγηση της άσκησης επίσημων κατηγοριών.

Ο Νικ Ράινερ έχει συλληφθεί με την υποψία ανθρωποκτονίας, ωστόσο η απαγγελία συγκεκριμένων κατηγοριών και η ημερομηνία της πρώτης του εμφάνισης στο δικαστήριο θα καθοριστούν από την εισαγγελική αρχή.

Το βράδυ της Δευτέρας η μονάδα που έκανε τη σύλληψη του Νικ Ράινερ ανήρτησε καρέ από τη στιγμή που πέρασαν χειροπέδες στον γιο του διάσημου σκηνοθέτη.

Η σύλληψη έγινε κοντά σε έναν σταθμό του μετρό σε απόσταση περίπου 25χλμ. από το σπίτι που έγινε η άγρια δολοφονία.

Στα καρέ φαίνεται ο Νικ Ράινερ στο έδαφος με τα χέρια του πίσω από την πλάτη ενώ στη συνέχεια οι αστυνομικοί τον έβαλαν μέσα σε ένα περιπολικό.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης του Χόλιγουντ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην πολυτελή συνοικία του Μπρέντγουντ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ, και οι δύο έφεραν κακώσεις στον λαιμό, γεγονός που παραπέμπει σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές εκτιμούν ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς εντός της κατοικίας πριν από το διπλό φονικό. Τα θύματα εντόπισε η κόρη του ζευγαριού.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επίσης, ότι μια ήμερα πριν το φονικό ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 68χρονη σύζυγός του είχαν «πολύ έντονη διαμάχη» με τον γιο τους στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του παρουσιαστή Κόναν Ο’ Μπράιαν με το ζευγάρι να αποχωρεί μετά τον καβγά.

Συνελήφθη ο 32χρονος γιος – «Υπεύθυνος» για τους θανάτους

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι ο Νικ Ράινερ θεωρείται «υπεύθυνος» για τον θάνατο των γονιών του.

Ο 32χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός με τον πατέρα του το Σάββατο, σε χριστουγεννιάτικο πάρτι στο σπίτι του Κόναν Ο’Μπράιεν.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία και κρατείται χωρίς δυνατότητα άμεσης αποφυλάκισης.

Οι Ράινερ ανησυχούσαν για την ψυχική υγεία του γιου τους

Φίλος της οικογένειας μετέφερε στη New York Post ότι ο Νικ Ράινερ είχε ξαναρχίσει να κάνει χρήση ναρκωτικών και οι γονείς του ανησυχούσαν για την ψυχική του υγεία τους τελευταίους μήνες.

«Ο Ρομπ έλεγε σε όλους ότι φοβόντουσαν για τον Νικ και ότι η ψυχική του υγεία επιδεινωνόταν. Αυτοί οι καημένοι άνθρωποι έκαναν τα πάντα για να βοηθήσουν αυτό το παιδί», δήλωσε ο φίλος της οικογένειας που ζει λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι των Ράινερ.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του δεν φείδονταν χρημάτων στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον Νικ, στέλνοντάς τον σε «αμέτρητα κέντρα αποτοξίνωσης» όλα αυτά τα χρόνια προθσέτοντας ότι ο γιος τους ήταν κάποτε «βαριά εθισμένος σε συνδυασμό οπιούχων και ηρωίνης».

Μαρτυρίες για βίαιη συμπεριφορά και χρόνια προβλήματα

Γείτονες και άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν ότι ο Νικ Ράινερ ήταν γνωστός για τη βίαιη συμπεριφορά του. «Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γιος τους έχει επιδείξει τέτοια συμπεριφορά», δήλωσε γείτονας στη New York Post, προσθέτοντας ότι όσοι τον γνώριζαν «αμέσως κατάλαβαν» ποιος ευθυνόταν για το έγκλημα.

Άλλος γείτονας ανέφερε ότι «δεν τον εξέπληξε» η εξέλιξη, αρνούμενος ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ήθελαν να τον βοηθήσουν, να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης»

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Νικ Ράινερ αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα εθισμού. «Ο Ρομπ ήταν συντετριμμένος που ο γιος του δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον εθισμό του», δήλωσε γείτονας, προσθέτοντας ότι το ζευγάρι προσπαθούσε επίμονα να τον πείσει να εισαχθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης. «Εκείνος όμως ήθελε να λαμβάνει βοήθεια στο σπίτι. Το συζητούσαν εδώ και χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρώην συμμαθήτρια του Νικ δήλωσε ότι από την ηλικία των 15 ετών μπαινόβγαινε σε κέντρα αποτοξίνωσης και ότι «ήταν πάντα προβληματικός». «Όταν άκουσα τα νέα, αμέσως κατάλαβα ότι ήταν αυτός», είπε.

«Υπέροχοι άνθρωποι» – Η εικόνα του ζευγαριού στη γειτονιά

Αντίθετα, όλοι όσοι μίλησαν για τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ κάνουν λόγο για δύο ιδιαίτερα αγαπητούς ανθρώπους. Φύλακας της περιοχής δήλωσε ότι τους έβλεπε καθημερινά και ότι «ήταν οι πιο γλυκοί άνθρωποι στον κόσμο». «Μια βροχερή μέρα μου έδωσαν ομπρέλα γιατί δεν είχα. Την κρατάω ακόμα», ανέφερε συγκινημένος.

Άλλος γείτονας χαρακτήρισε το ζευγάρι «ευγενικό, στοργικό και γενναιόδωρο», σημειώνοντας ότι «είναι τραγικό που η ζωή τους τελείωσε με αυτόν τον τρόπο» και ότι «τα υπόλοιπα παιδιά τους καλούνται να αντέξουν μια αδιανόητη απώλεια».

Ποιος είναι ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ

Ο Νικ Ράινερ ήταν ο ένας από τους γιους του ζευγαριού. Είχαν επίσης άλλον έναν γιο, τον Τζέικ, καθώς και μια κόρη, τη Ρόμι, ενώ ο σκηνοθέτης είχε μια κόρη, την Τρέισι, από προηγούμενό του γάμο.

Ο γιος του σκηνοθέτη είχε μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά που αντιμετώπισε από την εφηβεία του. Γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1993 και, όπως έχει αποκαλύψει, μπήκε για πρώτη φορά σε κέντρο αποκατάστασης γύρω στα 15 του χρόνια. Μέχρι το 2016 είχε περάσει περισσότερες από δώδεκα φορές από δομές απεξάρτησης.

Σε δηλώσεις του το 2016, σύμφωνα με το People, είχε περιγράψει τη ζωή του ως άστεγος σε πολιτείες όπως το Μέιν, το Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας. Όπως είχε εξηγήσει, ο λόγος που ζούσε στους δρόμους ήταν επειδή είχε αποφασίσει να μη συνεχίσει τα προγράμματα αποκατάστασης που του προτείνονταν.

Παράλληλα με τη μάχη του με την εξάρτηση, ο Νικ Ράινερ στράφηκε στη συγγραφή. Έγραψε το σενάριο της ταινίας «Being Charlie», το οποίο ήταν χαλαρά βασισμένο στη ζωή και τις προσωπικές του εμπειρίες. Την ταινία σκηνοθέτησε ο πατέρας του, Ρομπ Ράινερ, ο οποίος είχε δηλώσει στην εκπομπή WTF With Marc Maron ότι πρόκειται για την πιο προσωπική ταινία που έχει σκηνοθετήσει ποτέ.

Μιλώντας σε συνέντευξή του το 2016 για τη σχέση του με τον πατέρα του ο Νικ Ράινερ είχε παραδεχθεί ότι δεν είχε αναπτύξει στενό δεσμό μαζί του στα παιδικά του χρόνια. Όπως είχε πει, είχαν διαφορετικά ενδιαφέροντα, γεγονός που τους κράτησε σε απόσταση. Η συνεργασία τους στην ταινία Being Charlie αποτέλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, σημείο προσέγγισης και κατανόησης.

Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ

Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε μία από τις εμβληματικότερες μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου, με έργα όπως «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι», «Η Πριγκίπισσα Νύφη» και «Μερικοί Καλοί Άνδρες», που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο Χόλιγουντ.

Μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση, άνθρωποι από τον χώρο του κινηματογράφου έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον Ράινερ μέσα από τα social media, αναδεικνύοντας το αποτύπωμα που άφησε στην έβδομη τέχνη μέσα από τις ταινίες του.

Ο Μπεν Στίλερ τίμησε τον Ρομπ Ράινερ με μια δημοσίευση στο Χ, κάνοντας λόγο για έναν από τους αγαπημένους του σκηνοθέτες και για έναν δοτικό και αστείο άνθρωπο. Αποχαιρετώντας τον έγραψε στην ανάρτησή του: «Τι τεράστια απώλεια. Ο Ρομπ Ράινερ ήταν ένας από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες. Δημιούργησε μερικές από τις πιο καθοριστικές ταινίες για τη γενιά μου. Κατάφερε να βγει από τη μεγάλη κωμική σκιά του σπουδαίου Καρλ Ράινερ και, από τηλεοπτικός ηθοποιός, να εξελιχθεί σε έναν σπουδαίο σκηνοθέτη, με μια εντυπωσιακή διαδρομή ταινιών. Το “Spinal Tap” είναι μία από τις καλύτερες κωμωδίες που έγιναν ποτέ — και η λίστα συνεχίζεται. Ήταν ένας καλός, δοτικός άνθρωπος και πραγματικά πάρα πολύ αστείος. Δεν τον γνώρισα καλά, αλλά ήμουν πάντα θαυμαστής και νιώθω αληθινή θλίψη για όσους τον γνώριζαν και για την οικογένειά του».

What a huge loss.



Rob Reiner was one of my favorite directors. He made some of the most formative movies for my generation. He came out form behind a huge comedic shadow of the great Carl Reiner and being a tv actor to being a a great director who made an incredible run of… — Ben Stiller (@BenStiller) December 15, 2025

Η Κάθι Μπέιτς, που κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Misery» του Ράινερ, τον χαρακτήρισε λαμπρό καλλιτέχνη που άλλαξε την πορεία της ζωής της. Εκφράζοντας τη συντριβή της για τον τραγικό θάνατο του σκηνοθέτη και της γυναίκας του, η ηθοποιός ανέφερε σε δήλωσή της στο Deadline «Είμαι τρομοκρατημένη ακούγοντας αυτά τα φοβερά νέα. Απόλυτα συντετριμμένη. Αγαπούσα τον Ρομπ. Ήταν λαμπρός και καλός, ένας άνθρωπος που έκανε ταινίες κάθε είδους για να δοκιμάζει τον εαυτό του ως καλλιτέχνη. Επίσης πάλεψε θαρραλέα για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Άλλαξε την πορεία της ζωής μου». Απέτισε επίσης φόρο τιμής και στη Μισέλ Ράινερ, την οποία χαρακτήρισε «ταλαντούχα φωτογράφο».



Άλλαξε την πορεία της ζωής μου, δήλωσε η Κάθι Μπέιτς για τον Ρομπ Ράινερ

Με τη σειρά του, ο συγγραφέας του βιβλίου «Misery», το οποίο ο Ράινερ μετάφερε στη μεγάλη οθόνη, τον επαίνεσε ως φίλο και δημιουργό. «Είμαι συγκλονισμένος και βαθιά λυπημένος από τον θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ. Υπέροχος φίλος, πολιτικός σύμμαχος και λαμπρός δημιουργός (συμπεριλαμβανομένων και δύο δικών μου ταινιών). Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρομπ. Πάντα στεκόσουν στο πλευρό μου», μοιράστηκε ο Στίβεν Κινγκ σε δημοσίευσή του στο Χ.

I’m horrified and saddened by the death of Rob Reiner and Michele. Wonderful friend, political ally, and brilliant filmmaker (including 2 of mine). Rest in peace, Rob. You always stood by me. — Stephen King (@StephenKing) December 15, 2025

Ο Κρίστοφερ Γκεστ, που πρωταγωνίστησε στην ταινία «This Is Spinal Tap» του Ράινερ και στο σίκουελ του 2025, ανέφερε μαζί με τη σύζυγό του, Τζέιμι Λι Κέρτις, σε δήλωσή τους ότι είναι «μουδιασμένοι, λυπημένοι και σοκαρισμένοι για τους βίαιους, τραγικούς θανάτους των αγαπημένων μας φίλων Ρομπ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ» και πρόσθεσαν ότι «η μοναδική μας έγνοια αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά τους και οι στενοί συγγενείς τους και θα προσφέρουμε κάθε δυνατή στήριξη». Στη συνέχεια, ζήτησαν από τα μέσα χρόνο για να πενθήσουν για την απώλεια του ζευγαριού: «Θα υπάρχει άφθονος χρόνος αργότερα να μιλήσουμε για τις δημιουργικές ζωές που μοιραστήκαμε και για τον μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο που είχαν στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, στην ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας, στη μάχη για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και στη διεθνή τους φροντίδα για έναν κόσμο σε κρίση. Χάσαμε σπουδαίους φίλους. Παρακαλούμε, δώστε μας χρόνο να πενθήσουμε».



Μουδιασμένοι, λυπημένοι και σοκαρισμένοι, δήλωσαν ο Κρίστοφερ Γκεστ και η Τζέιμι Λι Κέρτις για τον θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του

Ο ηθοποιός και μέλος των Monty Python, Έρικ Άιντλ, αποκάλυψε ότι μίλησε με τον Ράινερ το βράδυ πριν τη δολοφονία του. «Ο Ρομπ Ράινερ ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Μίλησα μαζί του χθες το βράδυ για πάνω από μία ώρα. Πάντα απολάμβανα την παρέα του», έγραψε στο X. Επίσης, θυμήθηκε ότι τον είχε γνωρίσει στο σπίτι του πατέρα του, Καρλ Ράινερ, το 1975, και πρόσθεσε: «Μου έλεγε για τα γυρίσματα στο Στόουνχεντζ και για τις σκέψεις του για το μέλλον. Είναι τόσο φρικτό. Θα μου λείψει. Ένας έξυπνος, ταλαντούχος και πολύ στοχαστικός άνθρωπος. Τόσο φρικτό».

Rob Reiner was a lovely man. I spoke to him last night for over an hour. I always enjoyed his company. I met him at his Dad's in 1975. He was telling me about fiming at Stonehenge and his thoughts for the future. This is so awful. I shall miss him. A clever, talented and… — Eric Idle (@EricIdle) December 15, 2025

Ο ηθοποιός Πολ Γουόλτερ Χάουζερ απέδωσε στην ταινία του Ράινερ «A Few Good Men», τον λόγο που έγινε ηθοποιός. «Μισώ το ότι ο Ρομπ και η σύζυγός του έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, αλλά σίγουρα επηρέασαν εμένα και αμέτρητους άλλους όσο ήταν εδώ… Κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς καλύτερος», έγραψε ο Χάουζερ στην ανάρτησή του στο Instagram. «Ο πόνος είναι έντονος. Επιστρέφω στο πλατό. Τον κρατάω σφιχτά καθώς κάνω τη δουλειά που με ενέπνευσε», συμπλήρωσε.

Η Ρίτα Γουίλσον ήταν ένα ακόμα επώνυμο πρόσωπο που αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη και τη σύζυγό του, εστιάζοντας στο καλλιτεχνικός τους έργο. Εξηγώντας ότι γνωρίζονταν από τότε που τα παιδιά τους πήγαιναν νηπιαγωγείο, τόνισε πως είναι πολύ δύσκολο να συμφιλιωθεί με το τραγικό τέλος που είχαν.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν δύο άνθρωποι που πραγματικά έκαναν τον κόσμο καλύτερο. Αυτό είναι αλήθεια. Ήμασταν φίλοι από τότε που τα παιδιά μας ήταν νήπια και πήγαιναν στο ίδιο νηπιαγωγείο. Είναι αδύνατον να συμφιλιωθεί κανείς με την τραγωδία των θανάτων τους σε σχέση με την ομορφιά που πρόσφεραν στον κόσμο. Η Μισέλ ήταν μια εξαιρετικά ταλαντούχα φωτογράφος, με ένα βλέμμα που δεν αποτυπωνόταν μόνο σε ό,τι κατέγραφε στο φιλμ αλλά και στη δική της προσωπική αισθητική. Το έργο της ως παραγωγός επικεντρωνόταν στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη δημιουργία συνείδησης για τον κόσμο μας. Ήταν πνευματώδης, αστεία, με άποψη, αλλά και λογική και βαθιά αυτοκριτική. Ήταν πολύ δεμένη με την αδελφή της και την οικογένειά της, κατανοώντας τη σημασία των στενών δεσμών. Η μητέρα τους ήταν επιζήσασα του Ολοκαυτώματος. Όταν η μητέρα της ήταν εν ζωή, εκείνη και ο Ρομπ της χάρισαν μια ζωή γεμάτη χαρά και εγγόνια. Συχνά προβάλλαμε ταινίες με συγκεκριμένα θέματα. Μια φορά είδαμε τον “Νονό”, κάναμε ένα διάλειμμα για ένα πλούσιο ιταλικό δείπνο και μετά είδαμε τον “Νονό Μέρος ΙΙ”. Υπήρχαν πολλές τέτοιες βραδιές».

Όσον αφορά στον Ράινερ, ανέφερε: «Ο Ρομπ ήταν καθαρή χαρά. Ήμουν τυχερή που μπορούσα να τον αποκαλώ φίλο, αλλά και συνεργάτη, καθώς δουλέψαμε μαζί στις ταινίες “North” και “The Story of Us”. Ήταν γενναιόδωρος σκηνοθέτης και αγαπούσε τους ηθοποιούς, γιατί ήταν και ο ίδιος ένας από εμάς. Μας έδινε ελευθερία και εμπιστευόταν τις επιλογές μας. Όταν συναντιόμασταν, ήταν σαν ο χρόνος να ήταν μια συνεχής κλωστή σε ένα μεταφορικό κέντημα που έπιανε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει. Το έργο του ως ηθοποιού, συγγραφέα και σκηνοθέτη θα ζει για πάντα, όπως και όλα όσα εκείνος και η Μισέλ προσπάθησαν τόσο σκληρά να δημιουργήσουν για το κοινό μας καλό. Η καρδιά μας είναι με τις οικογένειές τους, με τη βαθύτερη θλίψη και αγάπη. Ρομπ και Μισέλ, η μνήμη σας να είναι αιώνια».

Η Μίρα Σορβίνο τόνισε μέσα από το Instagram ότι είναι «σε απόλυτο σοκ». «Ο Ρομπ Ράινερ ήταν ένας θρύλος και ένας καλός, λαμπρός άνθρωπος, ένας υπέροχος ηθοποιός για να σταθείς απέναντί του στη σειρά “Hollywood”, ένας εμβληματικός σκηνοθέτης. Η σύζυγός του Μισέλ ήταν ένας γλυκός, γενναιόδωρος άνθρωπος – εύχομαι να είχα μπορέσει να τη γνωρίσω καλύτερα. Ο κόσμος έχασε δύο σπουδαίους ανθρώπους». Πρόσθεσε: «Ήταν τόσο αστείος και έξυπνος – περάσαμε υπέροχα στα γυρίσματα σκηνών που θα μπορούσαν να είναι άβολες, αλλά το πνεύμα και η ζεστασιά του τα εξαφάνισαν όλα αυτά. Το να μιλάς μαζί του εντός και εκτός πλατό ήταν χαρά. Δεν φαίνεται δυνατό. Η βαθιά μου θλίψη και τα συλλυπητήρια και οι προσευχές μου στην οικογένειά τους», έγραψε στην ανάρτησή της.

protothema.gr