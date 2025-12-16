Ο Νικ Ράινερ, γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, ήταν γνωστός στο περιβάλλον του για βίαια ξεσπάσματα, με φίλους και γείτονες να αναφέρουν πως δεν αιφνιδιάστηκαν όταν πληροφορήθηκαν ότι κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του. Ο 32χρονος συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, με εγγύηση που ορίστηκε στα 3,4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Όπως ανέφερε το TMZ, έφεραν κακώσεις στους λαιμούς τους, γεγονός που παραπέμπει σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς εντός της κατοικίας πριν το διπλό φονικό.

«Ήθελαν να τον βοηθήσουν, να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης»

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γιος τους έχει επιδείξει βίαιη συμπεριφορά» δήλωσε στην New York Post ένας γείτονας του ζεύγους Ράινερ για τον Νικ. «Γνωρίζω για ένα άλλο περιστατικό με τον Νικ πριν από μερικά χρόνια, αλλά δεν θα πω περισσότερα», πρόσθεσε ο άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το όνομά του. «Απλά δεν πίστευα ποτέ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο», ανέφερε.

«Ο Ρομπ ήταν συντετριμμένος που ο γιος του δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον εθισμό του», είπε ο γείτονας για τον 32χρονο που είχε μακροχρόνια προβλήματα με τα ναρκωτικά. «Ξέρω ότι ήθελαν να τον βοηθήσουν, να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης, αλλά εκείνος ήθελε να λάβει βοήθεια στο σπίτι, δεν ήθελε να κάνει θεραπεία σε κάποιο κέντρο», σύμφωνα με τον γείτονα.

«Και ξέρω ότι το συζητούν εδώ και χρόνια. Ο Νικ έχει “δαίμονες” εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένας εφιάλτης. Όλο αυτό είναι μια τραγωδία», σημείωσε.

«Ήταν πάντα προβληματικός»

Μια πρώην συμμαθήτρια του Νικ δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο 32χρονος -ο οποίος από τα 15 του χρόνια μπαινόβγαινε σε κέντρα αποτοξίνωσης- «ήταν πάντα προβληματικός» και ότι «αμέσως κατάλαβε ότι ήταν αυτός» όταν άκουσε τα τραγικά νέα.

«Δεν με εξέπληξε»

Ένας δεύτερος γείτονας των γονιών, είπε πως «δεν με εξέπληξε» το γεγονός ότι ο Νικ κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του ζευγαριού αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Φαινόταν ότι είχε κάποια προβλήματα με τα ναρκωτικά»

Στο μεταξύ, ένας φύλακας που προσλήφθηκε από την κοινότητα για να περιπολεί στην πολυτελή γειτονιά του Μπρέντγουντ λόγω των λεηλασιών μετά την πυρκαγιά του Πάλισεϊντς τον Ιανουάριο, δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Νικ ζούσε με τους γονείς του τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο. «Μπορούσες να καταλάβεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτόν», είπε για τον Νικ.

«Είναι ένα παράξενο άτομο, ξέρεις; Φαινόταν ότι είχε κάποια προβλήματα με τα ναρκωτικά», είπε ο Trevor Taufahema. «Νομίζω ότι ήταν άστεγος μερικές φορές, αλλά ξέρω ότι ζούσε σε αυτό το σπίτι», πρόσθεσε.

Ο φύλακας είπε ότι ο Νικ είχε έναν συγκεκριμένο φίλο που προσκαλούσε στο σπίτι των γονιών του. «Δεν ξέρω ποιος ήταν, αλλά πάντα έβλεπα τον (Νικ) να φεύγει κρυφά μαζί του. Δεν ξέρω τι έκαναν». Ωστόσο, ο φρουρός είπε πως ποτέ δεν είδε τον 32χρονο να γίνεται βίαιος και «δεν θα πίστευα ότι θα έκανε κάτι τέτοιο στους γονείς του».

Ο φύλακας χαρακτήρισε «υπέροχους ανθρώπους» τον Ρομπ και την Μισέλ. «Τους έβλεπα καθημερινά. Κάθε φορά που με έβλεπαν στο αυτοκίνητό μου έξω, πάντα με ρωτούσαν αν ήμουν καλά, αν χρειαζόμουν κάτι, φαγητό. Μια βροχερή μέρα, η γυναίκα μου μου έδωσε μια ομπρέλα, επειδή δεν είχα τη δική μου. Και την έχω μέχρι και σήμερα», δήλωσε.

Ο άνδρας όταν άκουσε τα νέα για τη διπλή δολοφονία «ήμουν σε σοκ». «Σκέφτηκα “Θεέ μου, τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι οι πιο γλυκοί άνθρωποι στον κόσμο”», συμπλήρωσε.

Ο πρώτος γείτονας χαρακτήρισε επίσης τον Ρομπ και την Μισέλ Ράινερ ως «τους πιο ευγενικούς, στοργικούς και γενναιόδωρους ανθρώπους που θα μπορούσατε να συναντήσετε».

«Είναι πραγματικά τραγικό που η ζωή τους τελείωσε με αυτόν τον τρόπο. Ο Ρομπ ήταν ένας αγαπητός φίλος. Και η Μισέλ, δεν μπορώ να το φανταστώ. Και τα άλλα παιδιά τους, είναι φρικτό που πρέπει να υπομείνουν κάτι τέτοιο», είπε ο άνδρας.

protothema.gr