Επιταγή $2,5 εκατ. παραδόθηκε στον Άχμεντ Αλ-Άχμεντ στο νοσοκομείο, στον άνδρα που χαρακτηρίστηκε ήρωας στην Αυστραλία αφού αφόπλισε έναν από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στο Bondi Beach στο Σίδνεϊ. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν μέσω διαδικτυακής καμπάνιας από περίπου 43.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ως αναγνώριση της πράξης του.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media καταγράφεται η στιγμή που ο 42χρονος, πατέρας δύο παιδιών και συριακής καταγωγής, ενημερώνεται για το ποσό. «Το αξίζω;» ρωτά εμφανώς συγκινημένος, με τον άνθρωπο που του παραδίδει την επιταγή να απαντά: «Κάθε σεντ».

Ερωτηθείς τι μήνυμα θα ήθελε να στείλει στους δεκάδες χιλιάδες δωρητές, ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ μίλησε για ενότητα και αλληλεγγύη. «Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι οι άνθρωποι, να αφήσουμε πίσω ό,τι κακό και να συνεχίσουμε για να σώζουμε ζωές. Να σώζουμε ζωές», δήλωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου, προσθέτοντας: «Όταν έσωσα τους ανθρώπους, το έκανα από την καρδιά».

Το βίντεο προκάλεσε έντονη συγκίνηση και πλήθος σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να εξυμνούν τη σεμνότητά του και να τον χαρακτηρίζουν «ήρωα».

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια του Χάνουκα στο Bondi Beach, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας της εβραϊκής γιορτής. Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα δεκάχρονο κορίτσι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ, ιδιοκτήτης παντοπωλείου στο Σάδερλαντ, έγινε γνωστός όταν κυκλοφόρησε βίντεο στο οποίο φαίνεται να ορμά στον μεγαλύτερο από τους δύο δράστες και να παλεύει μαζί του, καταφέρνοντας να του αφαιρέσει το όπλο. Από την παρέμβασή του τραυματίστηκε, δεχόμενος πολλαπλά πυρά στον ώμο και στο χέρι.

Από το νοσοκομείο, περιέγραψε τη σκηνή λίγο πριν ξεσπάσει η επίθεση: «Ήταν μια όμορφη μέρα, όλοι απολάμβαναν τη στιγμή, γιόρταζαν με τα παιδιά τους, γυναίκες, άνδρες, έφηβοι. Όλοι ήταν χαρούμενοι… τους αξίζει να απολαμβάνουν, είναι δικαίωμά τους». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Αυτή η χώρα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο… Δεν θα στεκόμαστε και θα κοιτάμε άλλο, φτάνει πια. Ο Θεός να προστατεύει την Αυστραλία. Aussie, Aussie, Aussie».

Η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τον Άχμεντ Αλ-Άχμεντ, που ξεκίνησε από την CarHub Australia, προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον. Μεταξύ των δωρητών ήταν και ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 99.999 δολαρίων. Συνολικά, οι δωρεές σε επιβεβαιωμένες καμπάνιες στο GoFundMe μετά την επίθεση αγγίζουν τα 5 εκατ. δολάρια.

Σχεδόν 800.000 δολάρια έχουν συγκεντρωθεί για την οικογένεια της δεκάχρονης Ματίλντα, του νεότερου θύματος, ενώ περισσότερα από 650.000 δολάρια κατευθύνθηκαν στις οικογένειες της 61χρονης Σοφίας και του 69χρονου Μπόρις Γκέρμαν, οι οποίοι σκοτώθηκαν προσπαθώντας να σταματήσουν την επίθεση. Πάνω από 360.000 δολάρια έχουν δοθεί για την οικογένεια του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, ενώ ακόμη 72.000 δολάρια συγκεντρώθηκαν για τον Μπόρις Τέτλεροϊντ, που τραυματίστηκε μαζί με τον γιο του.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, χαρακτήρισε τον Άχμεντ Αλ-Άχμεντ «αληθινό ήρωα» μετά τη συνάντησή τους στο νοσοκομείο. Τον επισκέφθηκε επίσης η γενική κυβερνήτης της Αυστραλίας, η οποία του μετέφερε τις ευχαριστίες του βασιλιά Καρόλου, λέγοντας ότι «όλη η χώρα έχει συγκλονιστεί από αυτή την πράξη απόλυτου ηρωισμού». Όπως ανέφερε, ο 42χρονος αναμένεται να τιμηθεί με βραβείο ανδρείας, έχοντας ήδη δεχθεί «πάρα πολλές» σχετικές προτάσεις.

Ο ένας εκ των δραστών, ο 50χρονος Σατζίντ Άκραμ, σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά στο σημείο. Ο 24χρονος γιος του, Ναβίντ Άκραμ, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε κώμα για δύο ημέρες, πριν του απαγγελθούν δεκάδες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 15 για ανθρωποκτονία.

