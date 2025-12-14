Ο πολίτης που αφόπλισε τον έναν από τους δύο ενόπλους, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να χειρουργηθεί.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο «7NEWS», ένας άνδρας με το όνομα Μουσταφά αποκάλυψε ότι ο πολίτης που παρενέβη είναι ο 43χρονος Μουσουλμάνος ξάδελφός του, Αχμέντ αλ Αχμέντ, πατέρας δύο παιδιών. Όπως ανέφερε, ο 43χρονος, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, δεν είχε καμία εμπειρία με όπλα και βρέθηκε τυχαία στο σημείο, όταν αποφάσισε να ρισκάρει τη ζωή του για να αντιμετωπίσει τον ένοπλο.

Αυτή είναι η φωτογραφία του 43χρονου που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ο άνδρας πλησιάζει τον ένοπλο από πίσω, την ώρα που εκείνος πυροβολούσε αδιακρίτως προς πολίτες που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Στο υλικό φαίνεται να τον ακινητοποιεί, να του αποσπά το όπλο και να το στρέφει προς το μέρος του, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει έρποντας πριν τραπεί σε φυγή προς τον δεύτερο ένοπλο, ο οποίος συνέχιζε να πυροβολεί.

Remember the name, Ahmed El Ahmad.



Fruit shop owner.

Father of two.

43 years old.



When chaos erupted at Bondi Beach, he became a shield for innocent lives Jews and Australians alike.



This is what a real hero looks like ❤️#BondiBeach #Australia #Sydney

pic.twitter.com/2xm4otRbRp — Jahanzaib (@jahannzaib_) December 14, 2025

Αφού αφόπλισε τον δράστη, ο άνδρας σήκωσε τα χέρια ψηλά, προκειμένου να καταστήσει σαφές σε τυχόν αστυνομικούς που βρίσκονταν κοντά ότι δεν αποτελούσε απειλή. Στη συνέχεια, άφησε το όπλο στο έδαφος και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Σύμφωνα με τον Μουσταφά, ο ξάδερφός του τραυματίστηκε δύο φορές από πυρά πιθανότατα του δεύτερου δράστη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία. «Βρίσκεται στο νοσοκομείο και δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς τι συμβαίνει, είναι ώρας 100%», δήλωσε χαρακτηριστικά στο 7NEWS.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

