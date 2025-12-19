Φως στο φρικτό έγκλημά της δολοφονίας του Εμίλ Σολέιγ έρειξαν οι Αρχές δύο χρόνια μετά την εξαφάνιση του παιδιού από το γαλλικό χωριό Haut-Vernet.

Το μόλις δύο ετών παιδί είχε εξαφανιστεί από το σπίτι των παππούδων του στις 8 Ιουλίου 2023 και παρά τις πολυήμερες έρευνες δεν εντοπίστηκε. Τα λείψανά του ανακαλύφθηκαν σχεδόν ένα χρόνο αργότερα από έναν πεζοπόρο τον Μάρτιο του 2024, μόλις 1,7 χλμ. από το χωριό.

Σύμφωνα με την Le Parisien, η ανάλυση των οστών αποκάλυψε τραύμα στην περιοχή των ζυγωματικών, δίπλα στο δεξί ζυγωματικό οστό. Η βασική υπόθεση της νέας έκθεσης είναι ότι η βλάβη προκλήθηκε από εσκεμμένο χτύπημα που προκάλεσε «βίαιο τραύμα στο πρόσωπο», πιθανώς με χρήση αντικειμένου. Επιπλέον, εξετάσεις γύρης και εντόμων αποκάλυψαν ότι το σώμα του παιδιού είχε κρατηθεί «για πολλούς μήνες σε κλειστό χώρο, προστατευμένο από τα στοιχεία της φύσης, αλλά όχι πολύ αεροστεγές». Μέρη που ταιριάζουν σε αυτήν την περιγραφή θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν έναν αχυρώνα, έναν στάβλο ή κάποιον γεωργικό χώρο.

Το κίτρινο μπλουζάκι που φορούσε ο Εμίλ όταν εξαφανίστηκε δεν παρουσίαζε σημάδια οργανικής αποσύνθεσης και εντοπίστηκε μόνο γύρη από την περιοχή Haut-Vernon. Αυτό ενδέχεται να υποδηλώνει ότι κάποιος έγδυσε τη σορό του νήπιο πολύ λίγο μετά τον θάνατό του.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές είχαν δηλώσει ότι πίστευαν ότι τα λείψανα του Εμίλ πιθανότατα διατηρήθηκαν σε προστατευμένο, σχεδόν αποστειρωμένο περιβάλλον, όπως ένας καταψύκτης, πριν μετακινηθούν και βρεθούν.

Η εμπλοκή της οικογένειας του μικρού Εμίλ

Η νέα έκθεση έρχεται ενώ οι παππούδες, η θεία και ο θείος του Εμίλ ανακρίθηκαν για πρώτη φορά από την εξαφάνισή του.

Στις 25 Μαρτίου 2024, είχαν τεθεί υπό κράτηση για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως» και «απόκρυψη πτώματος», πριν αφεθούν ελεύθεροι 48 ώρες αργότερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Ωστόσο, ο εισαγγελέας της Αιξ-αν-Προβάνς, Ζαν-Λυκ Μπλανσόν, δήλωσε ότι δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα οικογενειακής σύνδεσης.

Έκτοτε, τα μέλη της οικογένειας έχουν καταθέσει αστικές αγωγές για την υπόθεση. «Αυτό είναι προφανώς ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πελάτισσά μου, δεδομένου ότι οι τελευταίες ακροάσεις της διεξήχθησαν ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση. Αυτή τη φορά, ακούστηκε ως πολιτικώς ενάγουσα», δήλωσε ο δικηγόρος της γιαγιάς του Εμίλ, Αν Βεντοβίνι, στην εφημερίδα Le Parisien.

Το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατο του Εμίλ εντάθηκε ακόμα περισσότερο όταν αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάρτιο ότι ο Ρωμαιοκαθολικός ιερέας της οικογένειας, ο οποίος βάφτισε τον Εμίλ πριν εξαφανιστεί, «αυτοκτόνησε». Ο πατέρας Κλοντ Ζιλιό, 85 ετών, λέγεται ότι πέθανε από υπερβολική κατανάλωση φαρμάκων στο σπίτι του στην Αιξ-αν-Προβάνς. Έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι είχε τσακωθεί με την οικογένεια Βεντοβίνι πριν από τον θάνατό του, αφού έδωσε στα μέσα ενημέρωσης φωτογραφία του μικρού αγοριού.

