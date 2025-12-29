Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικός σιδηροδρομικός συρμός εκτροχιάστηκε στη νότια πολιτεία Οαχάκα.

Σύμφωνα με το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό, ο συρμός μετέφερε 250 ανθρώπους, εννεαμελές πλήρωμα και 241 επιβάτες.

🚈 Tras el descarrilamiento del #TrenInteroceánico en #Nizanda, #Oaxaca, un pasajero informó que había gente atrapada en un vagón que cayó en un barranco.



El testigo grabó los instantes posteriores al accidente, antes de que llegaran los cuerpos de emergencia.



Más Información:

Κατά την ίδια πηγή, 193 από τους επιβαίνοντες είναι εκτός κινδύνου.

Από τους συνολικά 98 ανθρώπους που υπέστησαν τραυματισμούς, 36 νοσηλεύονται.

Se descarrila Tren Interoceánico con más de 200 pasajeros a bordo en Nizanda, Oaxaca; hay al menos 20 personas lesionadas pic.twitter.com/Xjztqve0eU December 28, 2025

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνήθως μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες.

#Oaxaca| Se registra un descarrilamiento ferroviario en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: una locomotora de la Línea Z descarriló a la altura de Nizanda, Oaxaca, con más de 240 pasajeros a bordo. Hasta el momento , se registran 20 personas lesionadas.… pic.twitter.com/ypbGUUkFxM — La Periodista (@LaPeriodista_MX) December 28, 2025

Αυτή σιδηροδρομική γραμμή εγκαινιάστηκε το 2023. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στο νοτιοανατολικό Μεξικό.

