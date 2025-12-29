Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ συναντώνται σήμερα για έκτη φορά μέσα σε έναν χρόνο, σε επίσημο και διμερή πλαίσιο, στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, με τη Γάζα να βρίσκεται ξεκάθαρα στο επίκεντρο των συνομιλιών. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντησή τους στο συγκεκριμένο θέρετρο.

Κατά την διάρκεια των μακροσκελών δηλώσεων πριν την είσοδο στην υπερπολυτελή έπαυλη του Αμερικανού προέδρου, υπήρξε μία μεγάλη η αλήθεια είναι «βεντάλια» θεμάτων στα οποία ο Τραμπ – κατά κύριο λόγο – και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ – αρκετά λιγότερο ως είθισται – απάντησαν.

Αναφορικά με το κύριο ζήτημα της ημέρας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε πως στόχος είναι η εκεχειρία που έχει επιτευχθεί στη Γάζα να περάσει στην δεύτερη φάση της – αυτή της ανοικοδόμησης της περιοχής αλλά και του διορισμού προσωρινής διοίκησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως αυτό αναμένεται να γίνει «πολύ σύντομα», ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς για τον οποίο ο ίδιος προσωπικά όπως σημείωσε θα επιμείνει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην σχέση του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, για την οποία όλο το τελευταίο διάστημα έχουν γραφτεί πολλά.

Εξήρε για ακόμη μία φορά δημόσια τον Νετανιάχου, επαναλαμβάνοντας πως πρέπει να του δοθεί προεδρική χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς οι οποίες τον βαραίνουν και για τις οποίες υπάρχουν μία σειρά από δίκες ανοιχτές. Ο Τραμπ μάλιστα αποκάλυψε πως πρόσφατα μίλησε γι’ αυτό το θέμα με τον πρόεδρο του Ισραήλ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως «έρχεται η συγκεκριμένη εξέλιξη σύντομα».

Trump:



Bibi is a strong man. He can be very difficult, on occasion. But you need a strong man.



If you had a weak man, you wouldn’t have Israel right now.



They would not exist with most other leaders, and now they’re stronger than ever. pic.twitter.com/MoxVrPOHvP — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

Χαρακτήρισε μάλιστα «ήρωα» τον Νετανιάχου και σημείωσε πως «χωρίς αυτόν το Ισραήλ δεν θα υπήρχε σήμερα», αλλά σε καμία περίπτωση δεν έκανε λόγο για τον «πιο στενό του διαχρονικά φίλο», όπως σε όλες τις προηγούμενες πέντε συναντήσεις μέσα στο 2025.

Αντίθετα, η παράδοση που θέλει τον Τραμπ να εκπλήσσει δυσάρεστα τον Νετανιάχου συνεχίστηκε…

Μετά την σοκαριστική για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό αναφορά -προ μηνών- στο σχέδιο να μετατραπεί η Γάζα σε αμερικανικών συμφερόντων τουριστικό θέρετρο αφού εκκενωθεί από τους Παλαιστίνιους, σήμερα ο Τραμπ επαίνεσε τον Ερντογάν για ακόμη μία φορά μπροστά όχι μόνο σε ανοιχτές κάμερες, αλλά και στο πλευρό του Νετανιάχου.

Trump on allowing Turkish troops in Gaza:



I have a great relationship with President Erdogan, and we’ll be talking about it. And if it’s good, I think that’s good.



Türkiye has been great. And he’s been, you know, excellent. As far as I’m concerned, he’s been very good. pic.twitter.com/euZ78kPssB — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

Το ακόμη πιο άβολο ήταν πως ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν έχει πρόβλημα να υπάρξουν τουρκικές δυνάμεις στον θύλακα ως εγγυητές της τάξης και της νομιμότητας είπε πως αυτό «είναι κάτι που δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνει ο φίλος μου Ερντογάν», αφήνοντας ένα -ακόμη- παγωμένο χαμόγελο στο πρόσωπο του «Μπίμπι».

Ο Τραμπ παραδέχθηκε δημόσια πως οι ΗΠΑ πρόσφατα έχουν πλήξει χερσαίο στόχο στη Βενεζουέλα υπογραμμίζοντας πως όντως επλήγη τμήμα λιμανιού της χώρας της Λατινικής Αμερικής από το οποίο ξεκινούσαν σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο τα πλοιάρια που μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ και τόνισε πως πλέον το 97% των ναρκωτικών που έρχονται δια θαλάσσης στη χώρα του έχει σταματήσει…

Σε ερώτηση για το ποια είναι τα επόμενα σχέδια αναφορικά με την χώρα της Λατινικής Αμερικής σημείωσε πως δεν θα προσθέσει το παραμικρό.

Τέλος, αναφορικά με τους ρωσικούς ισχυρισμούς για απόπειρα χτυπήματος στο σπίτι του Ρώσου προέδρου από ουκρανικά drones ο Τραμπ σημείωσε πως έμαθε κατά την διάρκεια του σημερινού τηλεφωνήματος με το Κρεμλίνο – τελικά επικοινωνία εχθές μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι δεν υπήρξε λόγω του προχωρημένου της ώρας στη Μόσχα – και πως δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν πως έχει συμβεί. Σημείωσε πάντως πως καλό είναι να μην έχει γίνει το παραμικρό καθώς «βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή του πολέμου».

Διαψεύδει ο Χέρτσογκ τον Τραμπ για τη χάρη στον Νετανιάχου

Λίγη ώρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ του είχε πρόσφατα πει ότι η χάρη για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου είναι «σε εξέλιξη», το γραφείο του Χέρτζογκ έσπευσε να εκδώσει διάψευση.

«Δεν έχει υπάρξει καμία συνομιλία μεταξύ του προέδρου Χέρτσογκ και του προέδρου Τραμπ από την υποβολή του αιτήματος χάριτος», ανέφερε το προεδρικό γραφείο.

«Πριν από μερικές εβδομάδες, ο πρόεδρος Χέρτσογκ είχε συνομιλία με έναν εκπρόσωπο εκ μέρους του Τραμπ, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του με μια ερώτηση σχετικά με την επιστολή του Αμερικανού προέδρου», αναφέρει η δήλωση του γραφείου του Χέρτσογκ.

Η αναφορά ήταν σε μια επιστολή που έστειλε ο Τραμπ τον Νοέμβριο στον Ισραηλινό πρόεδρο, προτρέποντάς τον να χορηγήσει χάρη στον Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου έστειλε τη δική του επίσημη αίτηση στον Χέρτσογκ λίγες ημέρες αργότερα τον Νοέμβριο. Ο πρόεδρος Χέρτσογκ εξακολουθεί να εξετάζει το θέμα.

Στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Χέρτσογκ και του βοηθού του Τραμπ, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, στο τελευταίο «δόθηκαν εξηγήσεις σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτηση και ότι η απόφαση για το θέμα θα ληφθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες. Αυτό εξηγήθηκε στον εκπρόσωπο του Τραμπ, ακριβώς όπως ο πρόεδρος Χέρτσογκ μετέφερε στο κοινό στο Ισραήλ», αναφέρει το προεδρικό γραφείο.

