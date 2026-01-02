Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέμβουν σε περίπτωση που το Ιράν ανοίξει πυρ και σκοτώσει ειρηνικούς διαδηλωτές.

«Είμαστε έτοιμοι δράση και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Αν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, κάτι που είναι συνήθειά του, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έρθουν να τους σώσουν. Είμαστε έτοιμοι για δράση και έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖΕΙ ΤΡΑΜΠ»

Οι πρώτοι θάνατοι διαδηλωτών έχουν ήδη καταγραφεί στο Ιράν, μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή, με επίκεντρο την ακρίβεια. Σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων και ΜΚΟ οι νεκροί είναι τουλάχιστον έξι.

Ωστόσο, το αυθόρμητο κίνημα κατά του υψηλού κόστους ζωής μεταξύ εμπόρων εξαπλώθηκε γρήγορα σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε αρκετές άλλες ιρανικές πόλεις, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι διαδηλωτές ζητούν αλλαγή του καθεστώτος εξοργισμένοι από την οικονομική κρίση και καταγγέλλουν τη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν για διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Iran International, στους δρόμους μεγάλων πόλεων, φωνάζουν συνθήματα κατά του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και υπέρ του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλεβί, πρωτότοκου γιου του Σάχη Μοχάμεντ, ο οποίος «έπεσε» με την Ιρανική Επανάσταση το 1979, ύστερα από 37 έτη βασιλείας.

#فوری

انقلاب دموکراتیک مردم ایران در حال اوج گرفتن است ایران برای اینده ای بدون وابستگی و استبداد به پیش میرود #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ #Iran pic.twitter.com/lMskCuF8Rc January 1, 2026

algunos videos de disturbios esta noche en irán. se fueron poniendo progresivamente más violentos



en la provincia de lorestán es donde peor está la cosa, hubo 2 saqueos a comisarías en azna



en fars e ilam también hay focos pic.twitter.com/ve3BR5MOVb — lija (@whoatte) January 1, 2026

skai.gr