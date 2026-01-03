Δύο μέλη μουσικού συγκροτήματος της κούμπια, ιδιαίτερα δημοφιλούς στη Λατινική Αμερική, τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κατά τη διάρκεια υπαίθριας συναυλίας το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, στο προάστιο Καραμπάιγιο της Λίμα, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για την τρίτη ένοπλη επίθεση εναντίον μουσικού συγκροτήματος στην πρωτεύουσα του Περού μέσα σε λίγους μήνες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, άνδρας που κινείτο με μοτοσικλέτα πυροβόλησε αρκετές φορές προς τη σκηνή όπου έπαιζε το συγκρότημα Carlos Miguel y Orquesta.

Ένας περουβιανός κιθαρίστας κι ένας βενεζουελάνος τρομπονίστας διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Περού, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή τους.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης και τον πανικό που επικράτησε.

#LoÚltimo | #Cámara captó el #ataque a balazos contra #CarlosMiguel y #Orquesta. Asistentes salieron desesperados ante el atentado #criminal en #Carabayllo. Iban dos en una moto y dispararon sin piedad. Músicos en todo el país continúan bajo la mirada del crimen organizado. pic.twitter.com/ZKhCBiRyEp — Omar Coca (@OmarCoca_) January 2, 2026

Διακρίνεται επίσης ένας τραυματισμένος μουσικός να απομακρύνεται στα χέρια από συναδέλφους του.

Imágenes luego de la balacera en concierto de Carlos Miguel en Carabayllo. Se ve cuando llevan a un herido. pic.twitter.com/p6eIUQi8si — Carlos Viguria (@cviguria) January 2, 2026

Ο τραγουδιστής και επικεφαλής του συγκροτήματος, ο Κάρλος Μιγκέλ Μοράλες, εμφανίστηκε βέβαιος σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο ίδιος. «Όλες οι σφαίρες προορίζονταν για εμένα», είπε.

Τον Οκτώβριο, τέσσερις μουσικοί από το συγκρότημα Agua Marina τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λίμα. Τον Μάρτιο, ο τραγουδιστής Πάουλ Φλόρες σκοτώθηκε σε επίθεση ενόπλων εναντίον λεωφορείου με το οποίο το συγκρότημά του – Armonia 10 – επέστρεφε από συναυλία στο ανατολικό τμήμα της περουβιανής πρωτεύουσας.

Πολλά συγκροτήματα της μουσικής κούμπια – πρόκειται για είδος εξαιρετικά δημοφιλές στο Περού και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής – έχουν βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο κυκλωμάτων εκβιαστών.

Τον Οκτώβριο, η κυβέρνηση του Περού κήρυξε την πρωτεύουσα Λίμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βγάζοντας τον στρατό στους δρόμους προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξημένη εγκληματικότητα.

skai.gr