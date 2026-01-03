Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας.

Κατά πληροφορίες, μια από τις εγκαταστάσεις που έχει χτυπηθεί, είναι το Φρούριο Τιούνα στη νότια πλευρά της πόλης, το κύριο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας, που στεγάζει – μεταξύ άλλων – το Υπουργείο Άμυνας και τη Στρατιωτική Ακαδημία.

🇻🇪❌🇺🇸❗️ — Strikes against Caracas appear to be widespread, suggesting a variety of military, energy, logistical and other targets may be struck. https://t.co/yFSKjBZXfX pic.twitter.com/11I7gsEzNO January 3, 2026

Bombardeo en Caracas venezolanos pilas, a luchar por la libertad de Venezuela. pic.twitter.com/fRCmjArzwH — yhonn lyon (@yhonlyon) January 3, 2026

ATENCIÓN 🚨 | VENEZUELA 🇻🇪

La madrugada de este sábado se reportaron explosiones en Caracas. En redes sociales circulan videos no verificados que muestran el momento de las deflagraciones. Autoridades aún no confirman las causas ni el balance.

⚠️ Información en desarrollo. pic.twitter.com/hQRfk5Cza5 January 3, 2026

Άλλα βίντεο που κυκλοφορούν, δείχνουν στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν πάνω από το Καράκας, χωρίς να υπάρχει, για την ώρα, κάποια ενημέρωση από την αμερικανική ή τη βενεζουελάνικη πλευρά.

NOW: Multiple likely American helicopters airborne over Caracas, Venezuela pic.twitter.com/TRMXSoWi3k January 3, 2026

Σύμφωνα με το CNN, δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ανέφεραν ότι, μετά τις εκρήξεις, ακούγονταν ήχοι αεροσκαφών πάνω από την πόλη, ενώ εκτεταμένες περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Παράλληλα, ανταποκριτής του Al Jazeera ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και υψώθηκαν στήλες καπνού σε διάφορα σημεία του Καράκας, την ώρα που οι εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνονται.

Αναφορές για υπερπτήσεις αεροσκαφών



Το Associated Press έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά εκρήξεις, ενώ ανέφερε και την παρουσία αεροσκαφών που πετούσαν σε χαμηλό ύψος πάνω από την πόλη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νότια περιοχή του Καράκας, κοντά σε μεγάλη στρατιωτική βάση, φέρεται να έμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης κατά του Καράκας για το ζήτημα των ναρκωτικών.

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο απέρριψε, από την πλευρά του τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι η κυβέρνησή του υποθάλπει το παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο ότι επινοεί έναν λόγο για να επιτεθεί στη χώρα της Νότιας Αμερικής, σε συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η Βενεζουέλα, είπε, είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς εταίρους για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.

BREAKING: Strong explosions heard in Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/zEalYr2dVp — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

protothema.gr