Εξαιρετικά τεταμένη είναι η κατάσταση στο Ιράν, την ίδια στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να επιτεθεί εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. Υπό την πίεση ενός χτυπήματος από τις ΗΠΑ, το Ιράν μέσω του υπουργού Εξωτερικών του διαμηνύει πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο» στο πλαίσιο της σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων που παραλύουν τη χώρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως έχει πληροφορίες πως δεν έχουν γίνει εκτελέσεις συλληφθέντων πολιτών και πως οι ΗΠΑ παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στο Ιράν σχετικά με την τύχη διαδηλωτών. «Θα περιμένουμε και θα δούμε», είπε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση στην Τεχεράνη δηλώνει ότι είναι έτοιμη και «ικανή» να «αντιμετωπίσει» πιθανές αμερικανικές επιθέσεις, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καταγγέλλουν ότι έχει ενταθεί η καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν και ότι έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 2.400 διαδηλωτών από τις 28 Δεκεμβρίου. Η διακοπή του διαδικτύου συνεχίζεται κάτι που δυσχεραίνει την ποιότητα της πληροφορίας που έρχεται από το Ιράν.

Οι πολεμικές προετοιμασίες των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ μετακινούν τελικώς το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίκολν από τη Νότια Σινική θάλασσα που είναι το τελευταίο διάστημα στον Περσικό Κόλπο.



Πιθανότατα αυτό θα πάρει μία εβδομάδα. Η μετακίνηση είναι σημαντική για τις εξελίξεις με το Ιράν καθώς οι ΗΠΑ συνήθως για να εισβάλλουν ή να πλήξουν μία ξένη χώρα πάντα μετακινούν για λόγους στρατιωτικής υπεροχής και ασφάλειας ένα αεροπλανοφόρο.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η Σομαλία που ασκεί καθήκοντα προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ για τον μήνα Ιανουάριο ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση για την κατάσταση στο Ιράν, υπό το θέμα ημερήσιας διάταξης «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή», την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00 κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ.

Αραγτσί: Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες Τετάρτη ότι δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο» στο Ιράν, εν μέσω σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων από τις αρχές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.



Στην ερώτηση «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;» ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) ή αύριο (σήμερα Πέμπτη)».



«Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς», επέμεινε.



Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να διατάξει αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για να τερματιστεί η καταστολή των κινητοποιήσεων, που χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 1979. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα χθες πως πληροφορήθηκε από «αξιόπιστη πηγή» πως δεν υπάρχει «σχέδιο για εκτελέσεις» στο Ιράν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ αμφισβητεί το κατά πόσον ο Ρεζά Παχλαβί έχει επαρκή υποστήριξη στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Τετάρτη ότι ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, είναι «πολύ ωραίος» τύπος, ωστόσο αμφισβήτησε το κατά πόσον είναι σε θέση να εξασφαλίσει επαρκή υποστήριξη ώστε να κυβερνήσει το Ιράν.



Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έκρινε ακόμη πως υπάρχει πιθανότητα η κληρικαλιστική εξουσία στο Ιράν να καταρρεύσει.

Προειδοποίηση από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ

Προειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, επισημαίνοντας ότι, «δεδομένων των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων», οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη εγρήγορση και να επανεξετάσουν τυχόν ταξιδιωτικά τους σχέδια σε περίπτωση διαταραχών.



Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να αξιολογούν εκ νέου την ανάγκη μετακινήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο περιβάλλον ασφάλειας, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν απρόβλεπτες καταστάσεις στις μετακινήσεις τους.



Παράλληλα, η Πρεσβεία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσωπικής ευθύνης και προετοιμασίας σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.