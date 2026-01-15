Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο χάρισε ο Αργεντινός τενίστας Camilo Ugo Carabelli σε τουρνουά προετοιμασίας για το Australian Open, όταν, εν μέσω αγώνα, αποφάσισε να κουρευτεί ο ίδιος στο κορτ, αφήνοντας άφωνους φιλάθλους και διοργανωτές.

Ο 26χρονος αντιμετώπιζε τον Alejandro Tabilo στο ASB Classic στο Όκλαντ την Τρίτη, όταν έβγαλε ένα ψαλίδι και άρχισε να κόβει μόνος του τη φράντζα του.

Καθισμένος δίπλα στο κορτ, ανάμεσα στα games, έκοψε τα μαλλιά του, τα οποία φαίνεται πως εμπόδιζαν την ορατότητα του Νο 43 της παγκόσμιας κατάταξης.

Φίλαθλοι και αξιωματούχοι παρακολουθούσαν με έκπληξη το ασυνήθιστο σκηνικό, ενώ και ένας σχολιαστής δεν έκρυψε την απορία του.

«Ίσα που υπήρχε χρόνος για ένα γρήγορο κούρεμα πριν από το έκτο game. Δεν το βλέπεις αυτό και πολύ συχνά, έτσι δεν είναι;» είπε χαρακτηριστικά.

Τα social media πήραν φωτιά, με τους χρήστες να αστειεύονται για το απρόοπτο περιστατικό.

«Άκουσε advantage server και νόμισε ότι ήταν advantage barber», έγραψε κάποιος στο X.

«Για να παρακολουθεί πιο καθαρά την πορεία της μπάλας», σχολίασε ένας άλλος.

Παρά το αυτοσχέδιο κούρεμα, ο Carabelli ηττήθηκε σε straight sets από τον Tabilo με 6-4, 6-2, στον αγώνα του γύρου των 32.

Αν και για τους φιλάθλους ήταν ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο, δεν είναι η πρώτη φορά που τενίστας αποφασίζει να γίνει… κουρέας εν μέσω αγώνα.

Camilo Ugo Carabelli le ha provate tutte oggi ad Auckland, ma nemmeno tagliarsi la frangia al cambio campo per vederci meglio gli è servito per evitare la sconfitta contro Alejandro Tabilo. pic.twitter.com/s84Wggvu0A — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) January 13, 2026

Οι τενίστες που έκοψαν τα μαλλιά τους εν μέσω αγώνα

Ο τρεις φορές νικητής Grand Slam Andy Murray είχε επίσης κόψει τη φράντζα του κατά τη διάρκεια αγώνα.

Το κούρεμα του Murray συνέβη στο ATP Finals του 2015, στο τέλος της σεζόν.

Ο Murray αντιμετώπιζε τον Rafael Nadal και έδειχνε εκνευρισμένος από νωρίς στον αγώνα, έπειτα από μια αρχική ανταλλαγή breaks.

Ο Σκωτσέζος αποφάσισε να βγάλει ένα ψαλίδι από την τσάντα του και να κόψει μέρος της φράντζας του.

«Είχα λίγες τρίχες μέσα στο μάτι μου και απλώς ήθελα να τις ξεφορτωθώ», είχε δηλώσει τότε ο Murray.

Όπως και στην περίπτωση του Carabelli, η τακτική δεν απέδωσε, καθώς και ο Murray ηττήθηκε επίσης σε straight sets.

Το 2016, η Svetlana Kuznetsova έκοψε τα μαλλιά της κατά τη διάρκεια των WTA Finals στη Σιγκαπούρη.

Βρισκόταν πίσω στο σκορ στον αγώνα της απέναντι στην Agnieszka Radwańska στο τρίτο σετ, όταν ζήτησε ψαλίδι και έκοψε μέρος της αλογοουράς της.

Εξηγώντας την κίνησή της, είπε τότε: «Με ενοχλούσε πάρα πολύ. Προσπαθούσα να τα βάλω πίσω από τη στέκα, αλλά τα μαλλιά μου είναι πολύ πυκνά και βαριά.

iefimerida.gr