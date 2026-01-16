Σημαντική αναστάτωση στις μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής διακοπή ηλεκτροδότησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο, μετά από αναφορές για εκδήλωση πυρκαγιάς κοντά σε σταθμό. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας σε δύο από τις πλέον πολυσύχναστες γραμμές της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της East Japan Railway (JR East), τα δρομολόγια στις γραμμές Yamanote και Keihin-Tohoku ανεστάλησαν πλήρως και στις δύο κατευθύνσεις, χωρίς να έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Another video of overcrowding in a Tokyo train station after a power outage caused major commuter lines to suspend service.https://t.co/aarBPCnZxu https://t.co/1LxeXF0qfI January 16, 2026

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιαπωνίας, NHK, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί (τοπική ώρα) στις σιδηροδρομικές γραμμές κοντά στον σταθμό Tamachi Station, όπου σταματούν και οι δύο γραμμές. Όπως μεταδόθηκε, οι φλόγες προέρχονταν από μετασχηματιστή στον χώρο των γραμμών, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε σχεδόν πλήρως υπό έλεγχο περίπου 30 λεπτά αργότερα.

Commuter Hell in Tokyo this morning: a power outage caused several major train lines, including the Yamanote and Keihin Tohoku lines, to suspend service.

This is a video from inside Ueno Station.pic.twitter.com/PxRyg1986p — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 16, 2026

Την ίδια ώρα, εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV έδειχναν επιβάτες να αποβιβάζονται από συρμό της γραμμής Keihin-Tohoku που είχε ακινητοποιηθεί μεταξύ σταθμών και να κινούνται πεζοί πάνω στις γραμμές, στο πλαίσιο οργανωμένης εκκένωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες και προσωπικό του σιδηροδρόμου.

JR estimates that this morning's electrical outage that caused the suspension of major commuter lines in Tokyo impacted 673,000 people.pic.twitter.com/w21fWVIy2S https://t.co/ohs8bxXx90 January 16, 2026

Η γραμμή Yamanote διέρχεται από ορισμένους από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς του Τόκιο, μεταξύ των οποίων και ο Shinjuku Station, ο οποίος εξυπηρετεί περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά. Αντίστοιχα, η γραμμή Keihin-Tohoku συνδέει μεγάλα αστικά κέντρα, όπως το Τόκιο και τη Γιοκοχάμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, προκαλώντας εκτεταμένες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της διακοπής.

protothema.gr