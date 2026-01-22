Συμμορία ληστών εισέβαλε το πρωί της Τρίτης στην πολυτελή μπουτίκ Bucherer Rolex στο Knightsbridge του Λονδίνου, και αφαίρεσε ρολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ.

Η ληστεία καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο και οι σκηνές θυμίζουν ταινία δράσης. Στο βίντεο φαίνονται δύο μοτοσικλέτες να φτάνουν έξω από το κατάστημα στο One Hyde Park, την ώρα που μία άλλη μοτοσικλέτα κρατούσε την πόρτα ανοιχτή. Άνδρες ντυμένοι στα μαύρα, φορώντας κράνη, εισέβαλαν στο εσωτερικό γύρω στις 10:53 π.μ., κρατώντας αντικείμενα που έμοιαζαν με λοστούς. Οι δράστες φέρονται να απείλησαν το προσωπικό με όπλα και να άρπαξαν πολλαπλά αντικείμενα από τις βιτρίνες, πριν τραπούν σε φυγή μόλις τρία λεπτά αφού εισέβαλαν στο κατάστημα.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του καταστήματος δείχνουν σπασμένες γυάλινες προθήκες, ενώ διακρίνεται και η μηχανή με την οποία οι δράστες κράτησαν ανοιχτή την πόρτα. Η αστυνομία και το εγκληματολογικό βρέθηκαν άμεσα στο σημείο για να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία.

Από τη ληστεία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου καλεί όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά από την κλήση και ότι οι ληστές εγκατέλειψαν στη συνέχεια το σημείο με μοτοποδήλατα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη

iefimerida.gr